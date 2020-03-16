Güneydeki acil durum, Rum basınında

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün olağanüstü toplanan Rum Bakanlar Kurulu tarafından Covit-19’a karşı yeni yasaklama ve destek önlemleri Rum gazetelerinin neredeyse tek haber konusu oldu.

Gazeteler Güney’deki durumu manşetlerine “Zaman Kritik”, “Zinciri Kırmak İçin Hayatımız Karantinada”, “Karantina Statüsüne Girdik” ve “Kıbrıs Dünden İtibaren Olağanüstü Hal Durumunda. Korona’ya Kalkan-Önlemler” başlıklarıyla taşıdı.

Fileleftheros “‘Zaman Kritik’… Kıbrıs’ın Tamamı Acil Durum Şartlarında-Sınırlar, Kiliseler ve İşletmeler Kapanıyor… Kıbrıs Cumhuriyeti, Tarihinde İlk Kez Kendi Vatandaşlarının Ülkeye Dönmesini Engelliyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “zaman kritik” vurgusu ile ülkede acil durum ve sınırların kapatıldığını ilan ettiğine dikkat çekti.

Gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti, tarihinde ilk kez kendi vatandaşlarının bile ülkeye dönmesini engelliyor. Bugün saat 18.00’den itibaren ülkeye giriş neredeyse imkânsız oluyor” vurgusunu yapan gazeteye göre, dün ilan edilen ülkeye giriş kısıtlamaları çerçevesinde Güney’e dönmek isteyen “Kıbrıs vatandaşlar” üniversite öğrencileri ve diğerlerinden, çıkış yapacakları ülkeden covit-19 ile ilgili sağlık raporu istenecek.

SAĞLIK RAPORU GÖSTEREN ÜLKEYE GİREBİLECEK VE 14 GÜN KARANTİNADA TUTULACAK

Dönüş yapacakların, sağlık raporu ibraz etseler bile giriş yaptıkları anda Rum Yönetimi’nce gösterilecek yerde 14 gün karantinada kalacaklarına dikkat çekilen haberde “Bu, ülkeye dönüşleri caydırmayı hedefleyen bir önlemdir. (yurtdışında okuyan) üniversite öğrencilerine de,(eğitim gördükleri) ülkelerde kalmaya teşvik amacıyla 750 Euro verilecek” ifadeleri kullanıldı.

Rum tarafında okullardan sonra, birçok işletme de mecburi kapalı olacak. Devlet ve yarı-devlet (KİT) kurumları şartlı çalışacak, özel sektörde halka hizmet veren işletmeler, personelleri dahil aynı alanda 5’ten fazla kişiyi aynı alanda bulunduramayacak. Bu kısıtlamalardan olumsuz etkilenecek işletmelere ve çalışanlara toplamda 700 milyon Euro destek verilecek.

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Sen Sinod Meclisi’nin kararı hilafına, dün yazılı açıklama yaparak halkı kiliselere gitmemeye çağırdı.

İKİ İNGİLİZ ASKERİ COVİT-19, ÜSLERDE 60 ASKER KARANTİNA ALTINDA

Bu arada Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından açıklanan 7 yeni vaka ile Güney Kıbrıs’ta covit-19 olduğu doğrulanan vakası sayısı 33’e yükseldi. Ağrotur’daki İngiliz üslerinde görev ve ülkeye kısa süre önce Baf Havaalanı’ndan giriş yapan biri kadın iki askerin de covit-19 olduğu saptandı. An itibarıyla İngiliz Üslerinde 60 İngiliz askerinin karantina altında tutulduğu da bildirildi.

EKONOMİYE 700 MİLYON EURO’LUK DESTEK- KAMU MALİYESİ 2-3 AY DAHA DAYANABİLİR

Haberde Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 3’üne denk gelen 700 milyon Euro’luk ekonomiye destek paketinden 110 milyon Euro’luk bölümün çalışmalarının ertelenmesi planı, 10 milyon Euro’luk bölümünün küçük işletmelerin desteklenmesi, 100 milyon Euro’luk bölümünün sağlık alanının desteklenmesine gideceği kaydedildi. Katma Değer Vergisi’nin (KDV) 2 ay süre ile askıya alındığı ve yüzde 19’dan yüzde 17’ye indirildiği belirtildi.

Gazete Rum yönetiminin dün 700 milyon Euro’luk ekonomik destek ilan etmesine karşın kamu maliyesinin kriz durumuna 2-3 ay daha dayanabileceğini belirtti. Rum Maliye Bakanlığı’nın, covit-19 vakası sayısının Mayıs ortalarında azalmaya başlayacağı beklentisi içerisinde olduğu ve ekonominin vakaların azalmaya başlamasıyla birlikte, normal tüketim düzeyine geri dönülerek uğranan zararın kapatılabileceğinden iyimser olduğu kaydedildi.

Politis manşet haberini “Bakanlar Kurulu Dünden İtibaren Yarı-Tedbirlerden Sert Tedbirlere Geçti… Zinciri Kırmamız İçin Hayatımız Karantinada… Özgür Bölgelerde 7 Yeni Vaka, İki de İngiliz Üslerinde… Önlemler ve 750 Euro Üniversite Öğrencilerin Gelişini Engelleyecek: Gelecek Olanlar Kapatılacak (karantina)… Ay Sonuna Kadar Bütün Ameliyatlar Askıya Alındı… Bankalarda Kaygı. Hellenic Bank Daha Söz Şubesini Açıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Güney’de ticaret merkezleri, toplu olarak bulunulan yerler, barlar, bet ofisler, kuaförler, v.b. kapalı olacağını, restoranların sadece paket servis hizmeti vereceğini belirtti.

Alithia manşetine şu başlık ve spotları attı: “Korona Virüse Kalkan-Önlem… Kıbrıs Dünden İtibaren Acil Durumda… Bugünden İtibaren Kıbrıs’a Gelecek Herkesin (Kıbrıslı ve Yabancı) Korona Virüsle İlgili Sağlık Belgesi İbraz Etmesi ve 14 Gün Karantinada Kalması Zorunlu… 1 Çalışanların ve Bütün İşletmelerin Desteklenmesi için 700 Milyon Euro’luk Olağanüstü Program… 2 Ticaret Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Bütün Kalabalık Yerlerin, Kafe, Sinema, Dernekler, Lokantalar Bugünden İtibaren Kapalı… 3Kamu Sağlığının Desteklenmesi İçin 100 Milyon Euro’luk Paket. Genel Sağlık Sistemi Katkı Zamları İki Ay Askıya Alınıyor… 47 Yeni Teyit Edilmiş Vaka Daha. Bir Haftada Sayı 33’e Çıktı. 6 Vaka Da İşgal Bölgelerinde, Kıbrıs Genelinde Vaka Sayısı 39… Tavır Değişikliği: Başpiskopos Halkı Kiliselere Gitmemeye Çağırdı”

“HAYALET KENT”

Gazete Lefkoşa’nın Rum kesiminin dün tam bir hayalet kent görüntüsü verdiğini, Larnaka ve Paralimni’de işletmelerin kendi kararlarıyla çalışmayı durdurduğunu yazdı

Haravgi “Karantina Statüsüne Girdik… Genel Lockdown ve Gelişlerde Sıkı Önlemler… Kıbrıs’a Gelenler Sağlık Belgesi Getirecek… Zaruri Hizmetler Açık Kalıyor”