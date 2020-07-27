Güneydeki barajlarda doluluk oranı

Güney Kıbrıs’taki barajların, doluluk oranı açısından, göze hoş göründüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki barajların doluluk oranının, büyük bir miktarın su temini ve sulama için kullanılmasına karşın doluluk oranı açısından hoş göründüğünü yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’taki tüm barajlarda, 24 Temmuz tarihli ölçümler temelinde, 265.808 milyon metre küp su, genel doluluk oranının ise yüzde 91.4 olduğunu, geçen yıl ise aynı dönemde su miktarının 260.827 milyon küp, doluluk oranının ise yüzde 89.7 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre doluluk oranı yüzde 90’ı geçen baraj sayısı ise 7.

Kalopanayioti barajının yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu yazan gazete, bunu yüzde 97.6 ile Lefkaron, yüzde 97.4 ile Kalavasu, yüzde 94.8 ile Asprokremmu, yüzde 94.5 ile Kuri, yüzde 91 ile Evretu, ve yüzde 90.4 ile Yermoseya barajının takip ettiğini belirtti.