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Güneydeki barajlarda önemli su akışı

Güneydeki barajlarda önemli su akışı
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Güney Kıbrıs’taki barajlara yönelik su akışında önemli artış olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Su İşleri Dairesi’nin internet sayfasında yer alan verilere dayanarak barajlardaki genel doluluk oranının yüzde 80.8’e ulaştığını yazdılar.

Gazete barajlardaki genel doluluk oranının geçen yılın aynı döneminde yüzde 15.6 olduğuna dikkati çekti.

Noel yortusu sırasında yapılan ölçümler çerçevesinde toplam 234 bin 883 metreküp su biriktiğini belirten gazete son üç gün içerisinde Baf’taki barajlara, yüzde 85.8 doluluk oranıyla 61 bin metreküp, Hrisohu’da yüzde 754 doluluk oran

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