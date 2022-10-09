Güneydeki cezaevinde kapasite fazlalığından dönüşümlü uyku sistemi

Güney Kıbrıs'taki Merkezî Cezaevi’nin, kapasitesinin çok üzerinde nüfus barındırmak zorunda kaldığı, yatak olmadığından mahkûmların dönüşümlü uyumaya başladığı bildirildi.

Fileleftheros, “Cezaevi’nde Dönüşümlü Uyuyorlar” başlığıyla aktardığı haberinde, Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus’u kaynak göstererek yalnız 424 yatak kapasitesi olan Merkezî Cezaevi’nde bugün 905 mahkûm barındırıldığını, bazı koğuşlarda mahkûmların uyuyacak yer bulmak için uyuyanların uyanmasını beklemek zorunda kaldığını yazdı.