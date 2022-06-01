Güney’deki hellim karmaşasına son noktayı Hukuk Dairesi koydu

Hellim /halloumi ürününün Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olarak tescil edildiği 1 Ekim 2021’den beridir Güney Kıbrıs’ta üretilen ve ihraç edilen ürün konusunda yaşanan kargaşaya Hukuk Dairesi son noktayı koydu.

Rum Ticaret ve Tarım bakanlıklarının talebi üzerine hazırlanan ve dün muhataplarına teslim edilen raporun, bugüne kadar gerek Güney Kıbrıs piyasasında, gerek AB’de gerekse üçüncü ülkelerde MİK standartları dışında üretilmiş ancak üzerinde “hellim/halloumi” yazan ürünler için “bomba etkisi” yaptığı bildirildi.

Fileleftheros “Hellimde Sahteliğe Son” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Hukuk Dairesi raporunda ilgili bakanlıklara MİK standardı dışında üretilmiş ürünlerin “hellim/halloumi” adının kullanılmaması maksadıyla gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldığını yazdı, şu izahı ekledi:

“Artık hellim ismini taşıyan, standartları birbirinden farklı iki ürün, yani MİK hellim ve ticari marka altında hellim piyasaya sürülemeyecek. Dolayısıyla hellimin MİK olarak tescil edildiği 1 Ekim 2021’den itibaren, üçüncü ülkelere satılmak üzere olsa dahi, hellim adı altında MİK standardının dışında çeşitli standartlarda ürün üretilemeyecek. Üretimde kullanılacak süt oranına da ‘en önemli standartlardan biri’ vurgusu ile özel atıf yapılan rapora göre küçükbaş hayvan sütü inek sütünden fazla olmak zorunda.”

Habere göre Ticaret ve Tarım Bakanları ile Hukuk Dairesi, müdahil tarafların izleyeceği yeni süreci belirlemek maksadıyla bugün olağanüstü toplanarak raporu masaya yatıracak. Önümüzdeki hafta da Başkanlık Sarayı’nda düzenlenecek toplantıda bundan sonra atılacak adımlar kararlaştırılacak.

Gazete, ilk adım olarak denetimlerin yoğunlaştırılması, katılaştırılması ve denetimler için de acilen bir kurum/kuruluş atanması beklendiğini yazdı.

Alithia manşete çektiği habere “Hukuk Dairesi Raporu Sonrası İlk Bilgiler… Sadece MİK Hellim Ticari Marka… Piyasada MİK Hellim ile Birlikte Gerekli Standardı Taşımayan ve Aynı Ticari Marka veya İsmi Taşıyan Ürün Olmamalı” başlık ve spotlarını attı. Gazete MİK standardı uygulanırsa ihracatlarının tamiri mümkün olmayacak düzeyde yara alacağına dikkat çeken peynir üreticilerinin MİK kararına tamamen karşı olduklarını kaydetti.

Haravgi de manşet haberini “Hukuk Dairesi Netleştirdi: Hellim Sadece MİK Ürün Olabilir… MİK Olmayan ve ‘Halloumi’ Terimi İçeren Ticari Markalar Kabul Edilmez” başlıklarını attı.