Güneydeki ilkokullarda maske zorunlu

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ilk öğretime getirilen zorunlu maske kullanımının bugünden itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, velilerin ilkokullarda maske kullanımına büyük tepki göstermesine karşın, bu tedbirin bugün itibarıyla uygulamaya gireceğini yazdılar.

Habere göre Rum Eğitim Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, okulların bugün normal şekilde açık olacağını ifade etti.

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise ailelerin maske kullanımına tepki göstermesini yorumlamasının istenmesi üzerine, ilgili kararın değiştirilmesine herhangi bir çerçeve bırakmaksızın, “alternatif çözüm, okulların kapatılması olurdu” ifadesini kullandı.

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas ise okullarda yeteri kadar vakaların tespit edildiğini, Bakanlar Kurulu’nun, uzmanların önerileri üzerine bu kararları aldığına dikkati çekti.

Hacıpantelas önlerinde, “ya maske kullanılacağı ya da okulların kapanacağı” şeklinde iki seçeneğin bulunduğunu, kendilerinin ise tercih hakkını “maske kullanmadan” yana kullandıklarını belirtti.

İlk öğretim Okul Aile Birlikleri Birliği dün bir açıklama yaparak, bir öğretim yılının daha kaybedilmemesi için çocukların okullara gönderilmemesi kararının geri alınması çağrısında bulundu.

VELİLERDEN EYLEM

Öte yandan Alithia gazetesi, Baf bölgesindeki velilerin, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla dün gösteri yaptığını yazdı.

Habere göre veliler, okullar için açıklanan tedbirlere tepki gösterdiler.

AFRİKA’DAN GELENLERE İKİNCİ KONTROL

Haravgi gazetesi, Güney Afrika’dan, geçtiğimiz Cumartesi günü gelen Kıbrıs vatandaşlarının, yeni “omikron” varyantı nedeniyle, karantina otellerine gönderildiğini yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas, konu hakkında yaptığı açıklamada, Güney Afrika’dan gelen 11 Kıbrıs vatandaşına yapılan ilk testlerin negatif çıktığını, net bir sonuç almak için ikinci bir kontrolün daha yapılacağını ifade etti.