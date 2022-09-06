Güney’deki Kıbrıs Türk taşınmazlarıyla ilgili iddialar

Politis gazetesi bugün manşetten yer verdiği bir haberinde, Rum İçişleri Bakanlığında görevli memur ve danışmanların, Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıslı Türklere ait taşınmazlardan istifade ettiklerini yazdı.

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminde görevli memurlar açısından ilk bakışta “büyük bir çıkar çatışması ve ahlaki düzen meselesi” ortaya çıktığını yazan gazete, bu kişilerin hem kendilerinin, hem de yakın akrabalarının, gerek kullanmak gerekse başka şekillerde değerlendirmek için ellerinde çok sayıda Kıbrıs Türk arazisi bulundurduklarından söz edildiğini kaydetti.

Rum Meclisinde ortaya konulan şikâyetlere göre, Rum İçişleri Bakanına Kıbrıs Türk malları konularında danışmanlık yapan komitenin üyelerinin de ellerinde bu tarz mülkler bulunduğundan söz edildiğini kaydeden gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un, ellerinde Kıbrıs Türk malları bulunduran memurlar ve akrabalarının isimlerinin olduğu listeyi istediğini ve altı aydır bunu beklediğini belirtti.

Gazete tarafından kendisine soru yöneltilen Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in ise, Kettiros’un mektubundan haberdar olmadığını ve konuyla ilgili şikâyetleri araştırmak için zaman istediğini yazan gazete, İçişleri Bakanının “prensip meselesi” olarak şeffaflıktan yana tavır takındığını ve “Kıbrıs Türk mallarını kiralayanların isimlerinin yayımlanması olasılığının gözden geçirildiğini” söylediğini belirtti.

Gazete, Nuris’in, Kıbrıs Türk mallarına sahip olanların isimlerinin açıklanması konusunda, Rum Başsavcısından uzman görüşü isteyeceğini de ifade etti.

Kıbrıs Türk mallarının başka kişilere devren kiralanmasından on binlerce Euro kazanç sağlandığını da yazan gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi milletvekillerinin önünde, Baf’ta geniş Kıbrıs Türk arazilerine sahip olan ve bunları değerlendiren bir memurun ailesiyle ilgili bir örnek bulunduğunu belirtti.