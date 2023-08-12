Güney’deki tahıl rezervi azalıyor, stratejik rezerv yok, hayvancı yem bulamıyor

Güney Kıbrıs’ın tahıl rezervinin Ukrayna savaşının getirdiği zorluklar ve Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesi yüzünden gittikçe azaldığı, Rum yönetiminin gıda amaçlı stratejik tahıl rezervi oluşturmadığı, hayvan besicilerinin yem bulamamaktan şikâyetçi olduğu bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Rum un fabrikaları birliği, Ukrayna savaşının devam etmesiyle durumun kötüleşmesi ve Güney Kıbrıs’taki tahıl miktarının azalması yüzünden piyasada insan tüketimine yönelik tahıl eksikliği olmaması için derhal tedbir alınması gerektiğini açıkladı.

Rum Tarım Bakanlığı’nın, 85 günlük rezerv olduğunu açıklarken, işletmelerin elindeki ticari rezervi devlet malı addettiğine dikkat çeken birlik “Ticari rezerv işletmelerin malıdır, istedikleri zaman istedikleri gibi kullanabilirler. Stratejik rezerv ise devlete aittir, gözbebeği gibi korumak ve olağanüstü hallerde ilgili karar üzerine serbest bırakmalıdır” vurgusunu yaptı. Birlik, şu anda Rum yönetiminin elinde gıda amaçlı stratejik tahıl rezervi bulunmadığını vurguladı.

Hayvan yemi maksatlı ise 30 günlük tahıl rezervi bulunduğuna dikkat çeken Birlik, bugünkü durumda bir geminin ülkeye ancak 2 ayda ulaşabileceğine dikkat çekti.

Rum Hayvan besicileri hayvanlarına verecek yem bulamadığından şikayet ediyor ve Rum yönetiminin, elinde var olduğunu söylediği mısır rezervini serbest bırakmasını istiyor. Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Yannakis Gavriil ise tüccarların, gemi gelmediği için rezervleri olmadığını söyleyerek hayvancıya yem vermediğini vurguladı, Rum yönetiminden, elindeki yem rezervini serbest bırakmasını istedi.