Güneydeki vakalarda artış sürüyor

Güneydeki vakalarda artış sürüyor
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Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 bin 741 test yapıldı, 332 yeni vaka tespit edildi.

Güney'de toplam vaka sayısı 75 bin 431’e ulaştı.

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