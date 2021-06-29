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Güneydeki vakalarda artış sürüyor
Güney
29 Haziran 2021 Salı 21:02
Kıbrıs Genç Tv
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 bin 741 test yapıldı, 332 yeni vaka tespit edildi.
Güney'de toplam vaka sayısı 75 bin 431’e ulaştı.
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