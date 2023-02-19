Güneyden Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek insani yardım

Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremlerden etkilenen bölgelere yönelik insani yardımların yarından itibaren, Limasol Limanı karşısındaki Limanlar Dairesi depolarında alınmasına yeniden başlanacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, depoların hafta sonu itibarıyla kapalı olması nedeniyle yardımların toplanamadığını yazdı.

Habere göre Limasol Limanı Müdürü Panayiotis Agathokleus, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, hafta sonu boyunca herhangi bir yardımın alınamadığını, Pazartesi itibarıyla bunun yeniden başlayacağını ayrıca bu yardımların nasıl gönderileceği konusunda ise Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’ndan talimat beklendiğini ifade etti.