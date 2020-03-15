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Güneye birçok havayolu şirketi seferlerini iptal ediyor

Güneye birçok havayolu şirketi seferlerini iptal ediyor
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Yürülüğe giren Güney Kıbrıs'a  giriş kısıtlamalarının ardından havayolları Larnaka ve Baf havaalanlarına uçuşlarını iptal ediyor.
Kıbrıs Haber ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, Avrupa, Orta Doğu ve Rusya'dan uçuş iptal edildi.
Hermes Havalimanları, halkı havaalanlarına seyahat etmeden önce havayolları ile temasa geçmeye davet etti.

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