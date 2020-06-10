Güneye seyahat-turist gemileri yılsonu ya da 2021 içinde gelecek

Güneyde Havaalanları yeniden faaliyete geçerken ve yurt dışından ilk uçaklar gelirken Limasol Liman Müdürü Panayiotis Agathocleous’a göre adada seyahat- turist gemisinin görebileceği en erken tarihin 2020 yılı sonları olabileceğini söyledi.



Seyahat gemilerine de hizmet edilmesini öngören kısıtlama tedbirlerinin yumuşatılmasının üçüncü aşamasında yolcu gemileri sektörünün salgın nedeniyle hareketsiz kaldığını ve yakın bir zamanda faaliyet göstermesinin beklenmediğini vurguladı.

Agathocleous “Ne yazık ki, gemi yolculuğu uçuşlardan çok farklıdır çünkü çok ön hazırlık gerektiriyor. Bu, çeşitli ülkelere gerçekleştirilen 10-15 günlük bir yolculuk için yol haritası gerektiriyor. Bunun yanı sıra, yolcular kapalı bir alanda bu kadar saat başka kişilerle birlikte yolculuk etmeye psikolojik açıdan hazır olmalıdır” dedi.