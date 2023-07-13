Guterres'in raporları

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki siyasi duruma ilişkin olarak hayal kırıklığına uğramış olarak gözüktüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs’ta İki Tarafın Politikasında Herhangi Bir Değişiklik Yok” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP raporunda “iki tarafın, dile getirilen pozisyonlarda veya siyasi dinamiğinde herhangi bir değişikliğin bulunmadığından” söz ettiğini yazdı.

Habere göre, Guterres, iki taraf arasındaki güvenin inşa edilmesi çabalarını sabote etmeye devam eden dezenformasyon olaylarının kaydedildiği rapor döneminde, medyanın yararsız rolünden bahsetti.

Raporun bir başka bölümünde, BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşası Konuları Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs ziyareti ve temaslarının yanı sıra Özel Temsilcisinin, iki taraftaki liderlerle yaptığı baş başa görüşmelerden de söz edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, diyaloğun yeniden başlamasını engelleyen bölücü söylemlerin artması ve artan gerilimin önlenmesindeki siyasi irade eksikliğinden bahsetti. Guterres, UNFICYP’in, tarafsız bölge içerisindeki inşaat faaliyetlerini protesto etmeye devam ettiğini belirtti.

Akaki-Astromerit bölgesindeki çitlerin kaldırılmadığından söz edilen raporda, ara bölgede iki tarafın da askeri çalışma yaratmasından bahsedildi.

Maraş konusunda ise Kıbrıs Türk tarafınca durumların düzeltilmesine ilişkin hiçbir faaliyetin yapılmadığı ifade edilirken, kapalı Maraş bölgesindeki olası yeni gelişmelere ilişkin endişe de dile getirildi.

-BM Güvenlik Konseyi’nden özel temsilci atamasına destek

Haravgi ve diğer gazeteler, BM Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda özel temsilci atanmasına ilişkin önerisine destek belirtmesi haberine yer verdi.

Habere göre, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, genel sekreter ve grubunun süregelen şahsi taahhüdünü selamlarken özel temsilci atanması önerisine yönelik desteklerini yineledi.

UNFICYP’e de destek ifade eden Güvenlik Konseyi üyeleri, UNFICYP’in görev ve yetkilerinin yanısıra Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına mutlak saygı duyulmasının önemini vurguladı.

Güvenlik Konseyi üyeleri ayrıca kısa bir süre önce yapılan seçimlerin ardından Ada’daki taahhüdün yinelenmesini cesaretlendirirken her iki tarafa da bu fırsat penceresinden faydalanma telkininde bulundu.

Üyeler, tek taraflı faaliyetlerden kaçınılmasını da talep etti.