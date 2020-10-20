Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kuzey Kıbrıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının “herkesin beklediği gibi” Kıbrıs sorunundaki hareketliliği geri getirdiği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) hızlı bir tempoda hareket etmeye kararlı göründüğü öne sürüldü. Fileleftheros gazetesi “Guterres Randevu Ayarlıyor- BM Genel Sekreterinin Kasım Ayı İçerisinde Prosedürel Bir Görüşme Yapılmasına Dair Davetleri Hazır” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetiyelerinin hazır olduğunu ve bunları ilk olarak Kıbrıs’taki iki lidere, ardından da üç garantöre göndereceğini” ileri sürdü. Guterres’in hedefinin “Kasım ayı içerisinde iki lider, garantör ülkeler ve BM’nin katılımıyla 5+1 bileşiminde prosedürel bir görüşme yapılması olduğu” ifade edildi. Gazete “Guterres’in bu hareketiyle, müzakerelerde bir sonuç ortaya çıkması için bir şeyleri zorlamak istediği” değerlendirmesinde bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesinden ötürü kendisini kutlamak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la iletişim kuracağını ve kendisini Kasım ayı içerisinde prosedürel bir görüşme yapılmasına ilişkin niyeti konusunda bilgilendireceğini yazan gazete, Guterres’in Anastasiadis’le de benzer bir iletişim kurmasının beklendiğini kaydetti. Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik ilk hamlede bulunduğunu ve Anastasiadis ile Tatar’ın dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bir tanışma görüşmesi yapmak konusunda anlaştıklarını iddia eden gazete, Anastasiadis’in, iki lider arasında gayri resmi bir görüşme yapılması için inisiyatif üstlenmesi amacıyla, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a başvurduğunu da iletti. Gazete, görüşmenin ne zaman gerçekleştirileceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiğini de yazdı. Gazete, iç sayfadan “Kasım’da Randevu- Çok Taraflı Prosedürel Bir Görüşmenin Birkaç Haftaya Toplanması Bekleniyor” başlığıyla yer verdiği haberinde ise, Kıbrıs sorununun yeniden raylara oturmakta olduğunu ve her şeyin önümüzdeki dönem içerisinde yeniden yoğun bir hareketlilik olacağını gösterdiği yorumunda bulundu. Haberde, BM Genel Sekreteri’nin niyetinin, önümüzdeki Kasım ayı içerisinde müdahil tüm tarafları çok taraflı prosedürel bir görüşmeye çağırmak olduğunu, öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’dan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir ilk görüşme ayarlamasını istediği yinelendi. Gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçilmesinden ötürü Tatar’ı yazılı bir şekilde kutlamak niyetinde olduğunu ifade etti. Guterres’in buna paralel olarak göndereceği kutlama mektubuyla, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin devamıyla ilgili süreci ele almak için BM’nin ev sahipliğinde beş tarafın katılımıyla gayri resmi bir görüşme yapılması konusunda bilgilendireceğini kaydeden gazete, BM’nin niyetlerinin yer alacağı benzer bir mektubun Anastasiadis’e de gönderilmesinin beklendiğini iletti. Guterres’in başlangıçta Tatar ve Anastasiadis’le görüşmeler yapması için Jane Holl Lute’u bir keşif göreviyle Kıbrıs’a gönderme niyetine sahip olduğunu da iddia eden gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Jane Holl Lute tarafından yapılacak temasların sonuçlarını beklemeden, çok daha doğrudan bir harekette bulunup, gayri resmi bir görüşme çağrısında bulunmasının ihtimal dışında olmadığına işaret ettiklerini belirtti. “BM Genel Sekreteri’nin bu şekilde bir yandan Kıbrıs sorununu müzakere seyrine geri döndürmek konusunda kararlılık sergilediği, buna paralel olarak, elle tutulur bir yönelimle görüşmeye gitmeleri için müdahil taraflara baskı yaptığı da” ifade edildi. Gazeteye göre, BM Genel Sekreteri’nin prosedürel görüşme sırasında elle tutulur bir sonuç çıkmasını, özellikle her tarafın niyetini net bir şekilde bilmek istiyor. KUSİOS Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a mümkün olan en kısa sürede bir ilk tanışma ve temas için buluşmalarını önerdiğini ve Tatar’ın da bunu kabul ettiğini öne sürdü. Kusios, Anastasiadis’in daha sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la iletişim kurduğunu ve kendisini iki liderin görüşme niyeti konusunda bilgilendirdiğini belirtti.



