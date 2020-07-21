BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in UNFICYP ve İyi Niyet Misyonu raporları hakkında BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi.

Politis ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in UNFICYP ve İyi Niyet Misyonu raporları hakkında BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdiğini yazdılar.

Gazete, Spehar’ın Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesinin ardından Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürüten Almanya’nın yaptığı açıklamanın “dikkat çekici” olduğu yorumunda bulunarak, Almanya’nın “BM raporlarının, Kıbrıs’taki siyasi süreçte bir ilerleme olmadığını, aksine gerginliklerin ve istikrarsızlığın arttığını ortaya koyduğu” yorumunda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Almanya’nın açıklamasında, Berlin’deki üçlü görüşmeye atıfta bulunularak, taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yapıldı.

Güven Yaratıcı Önlemler konusunda da çağrı yapan Almanya, “bu tip zamanlarda işbirliğinin zayıflatılması değil güçlendirilmesi gerektiğine” vurgu yaptı.

Açıklamada ayrıca, UNFICYP’in görev ve yetkileri ile ara bölgedeki duruma saygı gösterilmesi gerektiği de belirtildi.