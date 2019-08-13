“Omorfo” (Güzelyurt) kökenli Rumların, 16 Ağustos’ta “kasabanın ele geçirilmesinin 45’inci yıldönümü” gerekçesiyle anma yürüyüşü gerçekleştirecekleri bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yürüyüşün 16 Ağustos’ta saat 18.30’da Lokmacı yolunun başından başlayıp Faneromeni Kilisesi’nde son bulacağını; saat 19.00’da da kilisede tören yapılacağını, dua edileceğini ve Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuşma yapacağını yazdı.
Haberde, aynı günün sabahında, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin büyükelçiliklerine, AB Temsilciliği’ne, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ve Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’e ileri sürdükleri “Türk işgali” ile ilgili muhtıra verileceği kaydedildi.
Güzelyurt kökenli rumlardan anma yürüyüşü
“Omorfo” (Güzelyurt) kökenli Rumların, 16 Ağustos’ta “kasabanın ele geçirilmesinin 45’inci yıldönümü” gerekçesiyle anma yürüyüşü gerçekleştirecekleri bildirildi.
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