Güzelyurt'ta tutuklanan ve serbest bırakılan anne-kız

Güzelyurt’ta, izinsiz olarak askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle, geçtiğimiz pazar günü tutuklanan 52 yaşındaki anne ile 20 yaşındaki kızının, dün, Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından serbest bırakılması, Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi, haberde “Anne ve Kız Serbest”, Haravgi gazetesi “İşgal Altındaki Bölgelerde İki Kıbrıslı Rum Serbest”, Politis gazetesi “Evlerini Fotoğraf Çeken Anne ve Kız Serbest-İşgalin Paranoyası”, Fileleftheros gazetesi ise “İki Kıbrıslı Rum Serbest” başlığını kullandı.

(Fotoğraf: Yenidüzen)

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 12:23