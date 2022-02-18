GYÖ’ler için destek isteyecek

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, pazartesi Brüksel’de yapacağı temaslar çerçevesinde Güven Yaratıcı Önlemler için destek talep edeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun bu konuda Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitriu, Kasulidis’in Brüksel’de pazartesi yapacağı temaslarının amacının, çok net olacağını, Rum Yönetimi’nin sunduğu Güven Yaratıcı Önlemleri ortaya koyarak destek talep edeceğini belirtti.

Dimitriu, Kasulidis’in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in yanı sıra İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maiove ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geleceğini ifade etti.

Kasulidis-Borrell görüşmesinde Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikaları konularına odaklanılmasının beklendiğini söyleyen Dimitriu, görüşmede Kıbrıs sorunu ve diğer konuların da ele alınacağını ifade etti.

Dimitriu, bu çerçevede Kasulidis’in, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda Borrell’e bilgi vereceğini ve AB’nin desteğini talep edeceğini söyledi.