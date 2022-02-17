GYÖ’ler için ikinci tur temaslara hazırlanıyor

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) olarak adlandırdığı öneriler konusunda Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle yeniden temaslar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda AB nezdinde ikinci tur temaslara başlamaya hazırlandığını yazdı.

Gazete, Kasulidis’in özellikle ABD temasları sırasında gerekli desteği sağladığını ve bu çerçevede önümüzdeki Pazartesi günü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’le görüşeceğini yazdı.

Kasulidis-Borrell görüşmesinin AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde gerçekleşeceğini belirten gazete, Kasulidis’in söz konusu toplantıda GYÖ’ler hakkında bilgi vereceğini, ardından da AB Dışişleri Bakanlarıyla temaslar gerçekleştireceğini vurguladı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum tarafının GYÖ önerilerine ilişkin adanın gerek Kuzey’i gerekse Güneyinde farklı görüşlerin ortaya konmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Rum tarafının bu yöndeki girişimlerine bir eleştirinin de eski Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli’den geldiğini yazdı.

Habere göre Markulli dün yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun, ilerleme eksikliği sebebiyle bugüne kadarki en kötü durumunda bulunduğunu” belirterek “AB’nin yaptırım uygulanması için çok fazla enerji harcandığını ancak AB’nin çıkarlarının, bu konuda ilerleme kaydedilmesine imkan tanımadığını” vurguladı.

Kıbrıs Rum tarafının şu anda gündeme getirdiği önerilerin 2020 yılında sunulan ve iki kez reddedilen önerilerden ne farkı olduğu sorusunu da gündeme getiren Markulli, şimdi gündeme getirilen önerilerin o dönemkilerden ne farkı olduğunun bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Gazete, KKTC’de ise “rejimin, önerileri görüşmeyi kabul etmesi için muhalefetten baskı gördüğü” iddiasında bulunurken CTP Milletvekili Fikri Toros’un açıklamalarını yansıttı.