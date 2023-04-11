Hacker saldırıların bedeli ağır oldu

Rum Tapu Dairesi ve Kıbrıs Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’ne yönelik gerçekleştirilen siber saldırıların büyük maddi kayıplara sebep olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Rum Tapu Dairesi ve Açık Öğretim Fakültesi’ne gerçekleştirilen siber saldırıların Güney Kıbrıs ekonomisine darbe vurduğunu, vatandaşların kimlik bilgilerinin güvenliği konusunda da endişelerin mevcut olduğunu yazdı.

Gazete, tapu dairesinde işlemlerin yeniden başladığını ancak yapılan saldırı sebebiyle duran işlemler yüzünden ekonomide milyonlarca Euro kayıp meydana geldiğini belirtirken Kıbrıs Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin uzaktan eğitim platformunun faaliyete geçmesine karşın üniversitenin diğer sistemlerinin hala devre dışı olduğunu vurguladı.

Üniversitenin sitesine saldırıda bulunan kişilerin kendilerine “Medousa” ismini verdiklerini ve edindikleri bilgilerin bir kısmını çektikleri bir videoda paylaşarak, geri kalan bilgileri vermemek için fidye istediklerini aktaran gazete, hackerların fidyenin ödenmesi için 10 gün süre tanıdıklarını da belirtti.