Hala Sultan Tekkesi UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne katılım için beklemede

Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne katılım için bekleme listesinde olduğu bildirildi.
Gazete, Kültür Müsteşarı Vasiliki Kasianidu’nun konuyla ilgili açıklamasında, kendisinin uzun yıllar boyunca UNESCO’da yer aldığını ve bu konunun kendisini özel olarak ilgilendirdiğini belirterek, şu günlerde bu konu için yoğun çaba gösterdiklerini söylediğini kaydetti.
Habere göre Kasianidu, kısa bir süre sonra Yunanistan Kültür Bakanı ile görüşeceğini ve bu konuyla ilgili bilgi talebinde bulunacağını ifade etti.