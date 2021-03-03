Halkın Partisi, DİSİ'yi ağırladı

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden DİSİ Başkanı Averof Neofytou beraberinde bir heyetle birlikte Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a, Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu ve Girne Milletvekili Erek Çağatay eşlik etti.



Görüşmede özellikle gayri resmi beşli toplantı öncesinde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iki partinin görüşleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca güven yaratıcı önlemler konularına da değinildi, karşılıklı olarak beklentiler dile getirildi.Toplantı sonrasında HP Genel Başkanı Özersay ve DİSİ Başkanı Neofytou kısa birer açıklama yaptı. Halkın Partisi ve DİSİ arasında temas ve diyaloğun bundan sonra da sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.