Hellim için yapılan dava başvurusuna ret

“Kıbrıs’ın ‘Hellim’ Olarak Adlandırılan Geleneksel Peynirinin Korunması Kurumu” tarafından, AB Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve Papouis Dairies” isimli şirket aleyhin AB Genel Mahkemesi’ne açılan iki ayrı dava başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, “Kıbrıs’ın ‘Hellim’ Olarak Adlandırılan Geleneksel Peynirinin Korunması Kurumu’nun”, “Papouis Dairies” isimli şirketin ürettiği ürünlerin üzerinde “Hellim” kelimesi içeren ticari logolar kullanması konusunda AB Genel Mahkemesi’nde açtığı davanın reddedildiğini yazdı.

Gazete, söz konusu kurumun 2021 yılında açtığı iki davada, söz konusu şirketin kullandığı yazılı ve resimli logo ve sloganların AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından yetkilendirilmesine itiraz edildiği ancak bu itirazın, söz konusu şirketin kullandığı logo ve sloganların Hellim’e ilişkin “Menşe Korumalı Ürün” tesciline aykırı olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini aktardı.