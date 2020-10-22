Hellim’ ismini kullanarak Güney’de faaliyet gösteren iki şirketin dava süreci devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Hellim İsimli Geleneksel Kıbrıs Peynirinin Korunması Kurumu” adlı kurumun, İsveç ve Yunanistan kökenli iki şirketin ürünlerine “Hellim” ismini kullanmalarını mahkemeye taşıdı.

Haravgi ve diğer gazeteler, AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (EUIPO), biri İsveç, diğeri ise Yunan olan iki şirkete “Hellim” ismini kullanma hakkını vermesi sebebiyle açılan davanın AB Genel Mahkemesi’nde görüşülmeye başlandığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Hellim İsimli Geleneksel Kıbrıs Peynirinin Korunması Kurumu” tarafından EUIPO aleyhine yapılan başvurunun görüşülmeye başlandığını, kararın ileriki bir dönemde açıklanacağını aktardı.