Hellim konusunda meclise hesap verecek

İngiltere’de hellim üretimi yapan “John & Pascalis” isimli şirketin, Güney Kıbrıs’ın İngiltere’deki üretim patentinin iptali yönünde açtığı davayı kazanmasının Güney Kıbrıs’taki yankıları sürüyor.

Fileleftheros gazetesi “Hellim Rezaleti Mecliste” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın söz konusu davayı kaybetmesindeki en büyük sebebin, Rum hükümeti tarafından hazırlanan “Hellim Dosyası’nda” yer alan çelişkili ve yanlış bilgiler olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Tarım Bakanı Yorgos Lakkotripis’in yarın ilgili Rum meclis komitesine konuya ilişin hesap vereceğini belirtirken, Güney Kıbrıs’ın hazırladığı hellim dosyasında, hellim üretimi için gerekli şartlar belirlenmesine karşın, aynı dosyada, bu şartlar dışında ve yetkili makamların onayıyla üretilen hellimlerden ( light, fesleğen, acı biber ve burger aromalı) bahsedilmesinin davanın kaybedilmesinde büyük rol oynadığını vurguladı.

Tarım Bakanı Lakkotripis’in istifası veya görevden alınması yönünde yapılan çağrılara ise Rum Hükümet Sözcüsü yanıt verdi.

Sözcü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Lakkotripis’e güvendiğini ve görevden alınmasının söz konusu olmadığını belirtirken, Anastasadis’in konu hakkında araştırma başlatılması talimatı da verdiğini ifade etti.