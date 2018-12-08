Hellim üreticileri bakanlığı dava etmeye hazırlanıyor

İngiltere’deki bir şirketin Hellim’in ticari marka patentini mahkeme yoluyla elde etmesinin yankıları sürerken; aynı şirketin Hellimin ticari marka patentinin Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB’de de iptali için başvurduğu, Kıbrıslı Rum hellim üreticilerinin ise Ticaret Bakanlığı’nı mahkemeye vermesinin söz konusu olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere’de faaliyet gösteren “John and Pascalis” isimli şirketin Hellim peynirinin İngiltere’de ticari marka patenti konusunda adına açtığı davayı kazanmasının ardından aynı şirketin Güney Kıbrıs ve AB’deki patentlerin iptali için de başvurduğunun ortaya çıktığını yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru’nun ise dün yaptığı açıklamada, Hellim dosyasının güçlendirilmesi adına üreticiler olarak Kıbrıs Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’na verdikleri şirketlere özel bilgilerin sızdırıldığını belirterek, Ticaret Bakanlığı’na dava açmalarının gündemde olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Petru, Kıbrıslı Rum üreticilerin, ürettikleri hellimleri hangi şirketlere ve ne kadara sattıklarına ilişkin bilgileri bakanlığa verdiklerini ancak bu bilgilerin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) gönderilen dosyada unutularak sızdırılmış olduğunu savundu.

Bakanlığın, kişisel bilgileri koruma konusunda büyük ihmali olduğunu vurgulayan Petru, bakanlık aleyhine dava açmalarının gündemde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak:TAK