Rum hükümetinin, bugünden itibaren geçerli olmak üzere MİK(Menşe İsmi Korumalı) hellim üretiminde daha fazla keçi koyun sütünün kullanılmasına olanak sağlayan bir kararname yayımladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Hellimde Daha Fazla Keçi Koyun Sütü” başlıklı haberinde hükümetin, MİK hellim üretiminde, keçi koyun sütünün arttırılmasına olanak sağlayan, Eylül-Ocak ayları için, keçi koyun süt oranını, bugün geçerli olan yüzde 10’dan, yüzde 19’a çıkaran bir kararnameyi resmi gazete yayımladığını yazdı.

Bu kararnamenin, konuya müdahil tarafları hazırlıksız yakalanmasına neden olduğunu yazan gazete bu kararın ilk bakışta, küçük baş hayvan besicilerini memnun ettiğinin görüldüğünü ayrıca pazartesi yapmayı planladıkları protesto gösterisini askıya alma konusunda bir kez daha düşüneceklerinin tahmin edildiğini belirtti.

Diğer yandan bu kararın, nihai üründe artan oranı karşılamak için daha fazla keçi-koyun sütü tedarik etmek zorunda kalacak olan peynir üreticilerini-imalatçılarını ise memnun etmediğini belirten gazete, peynir üreticilerinin-imalatçılarının ayrıca hükümetin bu hamlesinin sektörün kapanmasına neden olacağını savunduklarını da yazdı.

Büyükbaş hayvan besicileri kanadında da çatırtılara neden olduğunu belirten gazete, hellim üretimi için endüstrinin artık buna ihtiyacı duymayacağı andan itibaren süt miktarının gereğinden fazla artmasının da beklendiğini yazdı.

Habere göre, Rum Tarım Bakanlığı, 2022 yılındaki keçi-koyun ve inek süt üretimine ilişkin olguları değerlendirerek, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığına, MİK hellim üretiminde keçi-koyun süt oranının artırılmasını önerdi.

Peynir üreticilerinin işlenen süt cinsine ilişkin miktarlara yönelik açıklamalarına istinaden, bunların; MİK hellim üretimine yönelik keçi-koyun süt oranının Eylül-Ocak aylarından bugün geçerli olan yüzde 10’dan yüzde 19’a, Şubat-Kasım döneminde ise yüzde 25’e çıkarılmasına olanak tanıdığı da ifade edildi.

Tarım Bakanlığı açıklamasında MİK hellimin üretimindeki süt oranının düzenlenmesine göre, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ilgili kararnamenin yayımlanmasıyla (bugün) 20 Ekim 2023 itibarıyla yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etti.

Peynir Üreticileri Birliği görüşlerini ortaya koymak için dün basın toplantısı düzenledi.

Habere göre Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Marios Konstantinu, hükümetin keçi-koyun süt miktarının artırılmasına ilişkin kararının sorulması üzerine, bu kararın; karışık hellimde keçi-koyun süt kullanımını artırmak amacıyla keçi-koyun hellim üretimini özlü olarak sonlandıracağını belirtti.

Konstantinu, süt fazlalığının olmadığı gibi süt kotasının artırılmasına da sebep olmadığını ifade etti.

Konstantinu ayrıca Tarım Bakanlığı tarafından kendilerine, karışık hellimde (keçi-koyun sütü yüzde20)miktarın artırılabilmesi için önümüzdeki birkaç ay boyunca keçi koyun hellim üretmemelerinin-keçi koyun hellimin yürürlükten kaldırılmalarının- söylendiğini belirtti.

Haberi “Hallumi: Keçi-Koyun Süt Kotasında Değişiklik” başlığıyla veren Haravgi gazetesi, Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığının bugün ilgili kararnameyi yayımlamasının beklendiğini yazdı.

Gazete dün konuyla ilgili paydaşların gerçekleştirdiği toplantıya da yer verdi.

Habere göre keçi-koyun besicileri Örgütü Başkanı Nikos Papakiriaku gazeteye yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Ticaret Bakanlığı ile istişarelere başlayacaklarını ve konuyu incelemek ve düşüncelerini ortaya koymak için zaman talebinde de bulunacaklarını söyledi.

Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Marios Konstantinu ise açıklamasında, incelemek ve görüş koymak için toplantıda sunulan unsurları beklemekte olduklarını ifade etti.

Öte yandan, Alithia gazetesi ilgili haberi “Tarım Bakanlığı, Hellim İçin Keçi Koyun Sütünün Artırılmasını Önerdi-Hellimdeki Kotaya İlişkin Kararname Bugünden İtibaren Geçerli” şeklinde verdi.

Politis gazetesi ise haberi “MİK Hellim Konusunda Kriz” başlığıyla aktarırken karara ilişkin olarak peynir üreticilerinin, aralarında süt almama veya hellim üretmeme gibi eylemlerin de bulunduğu etkin eylemler konusunda tehditte bulunduğunu yazdı.