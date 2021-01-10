"Hiç tercih etmesek de taksim ortaya çıktı"

DİSİ Başkan Vekili ve eski Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis Kıbrıs sorunu konusunda konuşarak “taksim ortaya çıktı. Göçmenler öldü, mülkler yitirildi ve Türkiye sadece bir ortak egemenlik istiyor” dedi.

Haftalık Kathimerini Yeortiadis ile geçen hafta yayınlanan Kıbrıs sorunuyla ilgili “Yeni Realizm” başlıklı makalesi ve makalenin DİSİ içinden bile tepki alması üzerine yaptığı söyleşiyi manşetten aktardı.

Gazete Yeorgiadis’le söyleşisini, şu sözlerini öne çıkararak özetledi: “Kıbrıs sorununun son çözüm fırsatı 2004’tü. Kıbrıs Rum tarafının hiç tercihi olmasa da taksim ortaya çıktı. Göçmenlerin büyük bölümü bu dünyadan göçtü, mülkler de yitirildi. Omorfo (Güzelyurt) ve Maraş iade edilmeden federasyonu kabul etmem. Bugün Türk tarafının temsilcilerinin ifade ettikleri şekliyle federasyon olguları neredeyse bugünkü gibi bırakıyor, tek farkla: devlet egemenliği ortak olacak.”

DİSİ’nin, Kıbrıs Türk idaresi altında Maraş’a dönülmesini kabul edip etmediği konusunda nabzının yoklanmakta olduğunu da söyleyen Yeorgiadis, nihai anlaşmadan önce ticaret, taşımacılık, asker sayısının azaltılması gibi bazı önemli düzenlemelerin uygulanması ile kapsamlı çözüm yaklaşımına olumlu baktığını da anlattı.

Gazetenin “yani Polis Poliviu’nun ‘Kıbrıs Sorunu Başka Bir Yaklaşım’ kitabındaki yaklaşımına, yani toprağa karşılık Kıbrıs Türk toplumun yükseltilmesi süreci aracılığıyla evrimsel çözüm sürecine olumlu mu bakıyorsunuz?” sorusuna karşılık “Bu perspektifi çok ilgi çekici buluyorum” diyen Yeorgiadis, DİSİ’nin de bu çizgide olup olmadığı sorulduğunda özetle şunları söyledi:

“Bu yaklaşımı özellikle tartışmadık ancak DİSİ’nin Kıbrıs sorunundaki ezeli tezleri ile çatıştığını düşünmüyorum. Keza Glafkos Klerides de Timbu (Ercan) Havaalanı’nın işletilmesiyle bağlantılı olarak Maraş’ın iadesini önererek böyle bir yaklaşım denemişti.”