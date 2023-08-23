Hloraka’da yabancı uyrukluların kaldığı apartman kompleksine operasyon düzenlendi, olaylar çıktı

Baf’a bağlı Hloraka köyünde, yabancı uyrukluların kaçak olarak kaldıkları apartman kompleksine dün sabah düzenlenen operasyonda olaylar çıktığı bildirildi.
Gazete, operasyon çerçevesinde 250 apartman dairesinin denetlendiğini, 80 Afrika ve Arap kökenli kişinin tespit edildiğini ve bu kişilerin bilgilerinin alındığını, bunlardan bazılarının polise saldırarak tutuklandığını ve iki polis memurunun çıkan olaylarda yaralandığını kaydetti.
Haberde, apartman kompleksinin mühürlendiği ve burada yasa dışı ikamet eden yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği, ikamet izni bulunan bir kişinin serbest bırakıldığı, bir kişinin de sığınma başvurusunun beklemede olması nedeniyle gözaltında tutulmaya devam edeceği belirtildi.