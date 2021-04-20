Hristodulidis AB Dışişleri Bakanlarına Kıbrıs sorunu konusunda bilgi verdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Cenevre’de gerçekleştirilmesi planlanan gayrı resmi beşli konferans çerçevesinde AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına bilgi verdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin gayrı resmi telekonferansına katıldığını ve Kıbrıs sorununun çözümü çabaları hakkında bilgi verdiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, AB’li mevkidaşlarından, AB-Türkiye arasındaki ilişkilerde olumlu bir gündemin yürütülebilmesi için Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda uzlaşılmış zemin olan ve AB normlarıyla tam uyumlu olması gereken iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne etkin katkı koyması gerektiği mesajını vermelerini talep etti.

Kıbrıs Rum tarafı, uluslararası toplum ve AB’nin hedefinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması olduğunu öne süren Hristodulidis, “Türkiye’nin bir yandan AB’yle ikili ilişkilerini güçlendirmek isterken öte yandan AB’nin müzakerelere katılmasına karşı çıkanlar arasında yer alması mantıksızdır” şeklinde konuştu.

Haberde, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yakın geçmişte gerçekleştirdiği görüşme konusunda bilgi verdiği ve Guterres’e, uzlaşılmış çözüm temelinden uzaklaşacak her türlü yaklaşımın AB tarafından kabul edilmeyeceği mesajını verdiği iddia edildi.

Borrell, Cenevre’de gerçekleştirilecek konferansın sonuçlarının, AB-Türkiye ilişkilerinde ve Haziran ayında yapılacak olan Avrupa Konseyi’nde alınacak kararlarda belirleyici rol oynayacağını vurguladı.



Gazete, Hristodulidis’in toplantıda, 16-17 Nisan tarihlerinde Baf’ta gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail ve BAE ortak toplantısı hakkında da bilgi aktarımında bulunduğunu yazdı.Hristodulidis, bölge ülkelerinin AB’yle ilişkileri güçlendirme arzusunda olduklarını, Rum ve Yunan hükümetleri olarak bu konuda rol üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, Borrell’e bir sonraki toplantıya katılma davetinde bulundu.Borrell’in bu daveti kabul ettiğini vurgulayan gazete, görüşmede Lübnan, Gürcistan, Mozambik, Myanmar, Etiyopya ve Ukrayna’daki son gelişmelerin de ele alındığını da aktardı.YUNAN DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ: “KİMSE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KABUL ETMİYOR”Gazete bir diğer haberinde ise, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Miltiadis Varvitsiotis’in Türkiye’yle ilişkiler ve Kıbrıs sorununa dair Yunan basınına yaptığı açıklamaya yer verdi.Varvitsiotis açıklamasında özetle, Türkiye tarafından önerilen Kıbrıs’ta iki devletli çözümün BM ve AB’de dahil hiç kimse tarafından kabul görmediğini iddia ederken Yunanistan-Türkiye arasındaki mevzularda ise ülkesinin tezlerinden geri adım atmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.