Hristodulidis ABD’deki eski büyükelçi Lisiotis’i Dış Rumlar Komiserliğine atadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yakın zamana kadar Güney Kıbrıs’ın ABD’deki büyükelçisi olan Marios Lisiotis’i “Dış Rumlar Komiserliği"ne atadı.

Haravgi’nin haberine göre, Nikos Hristodulidis, ABD’deki Rum büyükelçi Lisiotis’i “Dış Rumlar Komiserliği"ne atadığını Dış Rumlar Kongresi açılışı öncesinde yaptığı konuşmada bizzat açıkladı.

Hristodulidis ayrıca kayıt ve eğitim şeklinde iki bölümden oluşan, eğitim ve eğlence nitelikli “Kıbrıs diasporası” isimli dijital platformun bugünden itibaren faaliyete geçtiğini açıkladı. Hristodulidis ayrıca Dış Rumların 1976’da yapılan ilk kongresinden itibaren bütün kayıtlarına yer verilecek dijital bir “diaspora müzesi” olacağı bilgisini de verdi.

Çalışmaları dün (22 Ağustos) başlayan ve 25 Ağustos'a kadar devam edecek Dış Rumlar Kongresi "Dış Rumlar Dünya Federasyonu" (POMAK), "Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi" (PSEKA) ve Dış Rumlar Dünya Federasyonu Gençliği" (NEPOMAK) işbirliğiyle düzenleniyor.