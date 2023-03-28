Hristodulidis AP Kıbrıs Ofisi Başkanı’yla görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Avrupa Parlamentosu (AP) Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis’le görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AP Kıbrıs Ofisi Başkanı Andreas Kettis’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü ve Kettis'in Hristodulidis'e AP Kıbrıs Ofisi’nin yıllık raporunu sunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis görüşmede yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılında devralacağı AB dönem başkanlığını işaret ederek, 2012 yılındaki gibi başarılı bir dönem başkanlığı geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

AP Ofisi’nin çalışmalarının taktirle karşılandığını belirten Hristodulidis, AP Ofisiyle yakın iş birliğinin sürdüreceklerini de vurguladı.

Hristodulidis ayrıca, vatandaşların AB’nin önemini kavrama düzeylerinden memnun olmadığını ve özellikle gençlerin bu konuda daha iyi bilgilendirilmeleri adında çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kettis ise konuşmasında, Rum Yönetimi Başkanı’nın AB’ye bu kadar sempati duymasından ötürü memnuniyetini dile getirerek “Brüksel’in Kıbrıs’a uzak olmadığını” ifade etti.

Kettis ayrıca, Güney Kıbrıs’ın iyi bir AB dönem başkanlığı yürüteceğine inandığını da vurguladı.