Hristodulidis AP Milletvekillerinin görüşlerinden memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasının ardından, AP Milletvekillerinin de Kıbrıs sorunu konulu konuşmalar yaptığı ve Hristodulidis’in bu açıklamalardan memnun olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Yorgos Yeorgiu, Lukas Furlas, Eleni Stavru, Kostas Mavridis, Dimitris Papadakis ve Niyazi Kızılyürek’in, Kıbrıs’ın barış içerisinde yeniden birleşmesine ve AB’den danışman atanmasına destek verdiklerini yazdı.

Gazeteye göre, AP Milletvekilleri, yasadışı mülteci sorununa çözüm bulunmasının ana meselelerden biri olduğunu ve enerji kaynakları konusunun da ivedilikle, jeopolitik konular ve AB’nin yeşil dönüşümü çerçevesinde ele alınması gerektiğini kaydetti.

AP Milletvekillerinin “çoğunluğunun”, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki "tahriklerini” ve Yunanistan karşısındaki tutumunu kınadığını yazdı.