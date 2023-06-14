Hristodulidis AP Milletvekillerinin görüşlerinden memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasının ardından, AP Milletvekillerinin de Kıbrıs sorunu konulu konuşmalar yaptığı ve Hristodulidis’in bu açıklamalardan memnun olduğu bildirildi.
Gazeteye göre, AP Milletvekilleri, yasadışı mülteci sorununa çözüm bulunmasının ana meselelerden biri olduğunu ve enerji kaynakları konusunun da ivedilikle, jeopolitik konular ve AB’nin yeşil dönüşümü çerçevesinde ele alınması gerektiğini kaydetti.
AP Milletvekillerinin “çoğunluğunun”, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki "tahriklerini” ve Yunanistan karşısındaki tutumunu kınadığını yazdı.