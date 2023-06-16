Hristodulidis AP siyasi gruplarıyla gerçekleştirdiği temaslardan memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yer alan siyasi gruplarla gerçekleştirdiği temaslardan memnun kaldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Hristodulidis’e Olumlu Sinyal” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği konuşmanın yanı sıra AP’da yer alan siyasi grup temsilcileriyle de temaslarda bulunduğunu, bu temaslarından olumlu sonuç aldığını iddia etti.

Gazete diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hristodulidis’in Strazburg ziyareti çerçevesinde AP’da grubu bulunan Avrupa Halk Partisi (AHP), Sosyal Demokratlar ve Avrupa’nın Yenilenmesi grubuyla gerçekleştirdiği temaslarda, Kıbrıs sorununun çözülmesi için AB’nin Türkiye’ye yönelik ne gibi teşvikler verebileceğine dair görüşlerini aktardığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Türkiye ile AB arasında katılım müzakerelerinin yeniden başlaması gibi bir teşviğin söz konusu olmadığı hususunda güvence verirken, söz konusu üç siyasi grup temsilcilerinin ise Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında daha etkin katılımı ve diğer tezlerini olumlu karşıladılar.

Diplomatik kaynakların, iki AB lider ile yine iki AB kurumsal yetkilisinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs sorununa ilişkin mesaj gönderdiklerini dile getirdiklerini yazan gazete, bu durumun da Rum hükümetinde, Kıbrıs sorununda yeni bir hareketlilik başlayabileceği umutlarını arttırdığını belirtti.

Yaklaşık iki hafta sonra 29-30 Haziran tarihlerinde Brüksel’de Avrupa Konseyi toplantısının gerçekleştirileceğini, o tarihe kadarki sürede ise Rum hükümetinin, görüşlerini ve mesajlarını daha fazla gündeme getirme fırsatına sahip olacağını vurgulayan gazete, Hristodulidis’in bu girişim ve temaslarının ne sonuçlar getireceğinin ise önümüzdeki dönemde, büyük ihtimalle de Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulu’nun hemen öncesinde belli olacağını aktardı.