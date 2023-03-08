Hristodulidis, Avrupa Birliğinden siyasi yetkililerin Kıbrıs sorununa müdahil olmasını önerecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliğinden siyasi yetkililerin Kıbrıs sorununa müdahil olmasını önereceği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Defterden İsimler Çıkarıyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in 15 gün sonra Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le yapacağı görüşmede, Kıbrıs sorununda rol oynayabilecek belirli siyasi yetkililer (atanması) konusunda öneride bulunacağını yazdı.

Hristodulidis’in bahse konu isimlerin kim olduğunu açıklamadığını, ancak dün yaptığı açıklamada, bu kişilerden bazılarıyla temasa geçtiğini söylediğini yazan gazete, Avrupa Birliğinin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalarda oynayabileceği rolün, önümüzdeki Çarşamba günü BM’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yla da görüşüleceğini kaydetti.

Gazete, Hristodulidis’in geçtiğimiz Pazartesi günü Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le yaptığı telefon görüşmesinde, Michel’in, AB’nin çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına daha fazla katılımına olumlu baktığını anladığını da kaydetti.

Avrupa Konseyi’nin 23 Mart tarihinde yapılacak olan toplantısından önce Brüksel’e gitmesi konusunda anlaştıklarını da dile getiren Hristodulidis, Michel yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanlarıyla da görüşüp, yaklaşımlarını daha somut bir şekilde ele almak için bir gün önce Brüksel’e gideceğini ifade etti.

Dolayısıyla belirli bir tartışma olacağını ve bazı fikirlere sahip olduklarını ifade eden Hristodulidis, AB’nin çıkmazın aşılmasına nasıl yardımcı olabileceği konusunda dün bazı örneklere atıfta bulunması fırsatı yakaladığını ve bunu yapacaklarını ifade etti.

Kıbrıs sorununu iyi bildiğini, durumların ise kolay olmadığını ve elbette zor olduğunu ifade eden Hristodulidis, denemekten vazgeçmeyeceklerini veya ileri sürdükleri Türk uzlaşmazlığının arkasına saklanamayacaklarını da ileri sürdü.

Mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağına dair tezini de yineleyen Hristodulidis, kendi açılarından çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

“İyimserliğe yer var mı” sorusuna karşılık ise Hristodulidis, mübah olan şeyin mücadele ve iyimserliğin meydana getirilmesine ilişkin için çaba olduğuna işaret etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel’e isimler önerip önermeyeceği konusunda ise Hristodulidis, aklında bazı isimler olduğunu, bunlardan bazılarıyla görüştüğünü ve Michel’le görüşmesinde siyasi irade olduğunu görmesi halinde, bazı isimlerden bahsedeceğini söyledi.

Hristodulidis, ilgili bir soruya yanıtında, bu kişilerin AB ülkelerinden, Avrupalı siyasi yetkililer olduğunu kaydetti.

BM’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs’a gelişiyle ilgili olarak ise Hristodulidis, Dicarlo’yla görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, Dicarlo’nun özellikle Avrupa Konseyi toplantısından önce adaya gelecek olmasını olumlu bulduğunu belirtti.

Hristodulidis, AB içerisindeki çabalarının her daim BM çerçevesinde olduğunu ve bu konuyla ilgili herhangi bir kuşku olmaması için bunu netleştirmek istediğini de sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili haberler Politis’te “Zorluklar ve AB’deki Güvenirliğimiz”, Haravgi’de ise “Başkan AB’den Yetkililerin Kıbrıs Sorununa Katılımını Önerecek” başlıklarıyla yer aldı.