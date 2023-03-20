Hristodulidis Brüksel’de temaslarda bulunacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Çarşamba gününden itibaren Brüksel’de temaslar gerçekleştirecek ve temaslarının ana konusu Kıbrıs sorunu ve AB’nin daha etkin rolü olacak.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in başkan seçilmesinden sonra ilk büyük sınavını Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde gideceği Brüksel’de vereceğini, zirve toplantısı öncesinde özellikle AB’nin Kıbrıs sorununda daha etkin rol üstlenmesi konusunu yoğun şekilde gündeme getireceğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan AB zirve toplantısı öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’le temaslarda bulunacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la ise zirve çerçevesinde biraraya geleceği belirtilen Hristoduldis’in ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la da görüşmesi bekleniyor.

Gazete, Hristodulidis’in 23 Mart sabahı Avrupa Halk Partisi toplantısında da bir konuşma yaparak AB’nin Kıbrıs sorununa daha etkin müdahalesi ve AB’nin temsilci ataması, BM çerçevesinde çıkmazın en kısa sürede ortadan kaldırılmasına ilişkin önerilerini aktaracağını yazdı.