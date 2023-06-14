Hristodulidis dün Avrupa Parlamentosu'nda konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis konuşmasında, Avrupa-Türk ilişkileri çerçevesinde, üzerinde mutabık kalınan temeldeki müzakerelerle paralel şekilde gelişecek kademeli ve herkes için faydalı bir paketi ele almaya hazır olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs sorununa daha aktif şekilde katılmasına dair önerisinin, üst düzey bir siyasi yetkilinin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci olarak atanmasını da içerdiğini ifade eden Hristodulidis, böyle bir yetkilinin özellikle çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin mevcut konjonktürde en fazla katkıyı yapacağını savundu.

Kıbrıs sorununun Avrupa çözümlerine ihtiyaç duyan bir Avrupa problemi olduğunu söyleyen Hristodulidis, Kıbrıs sorununun Avrupa Birliği için yeni ve başarılı bir çözüm modeli teşkil edebileceğini de kaydetti.

Enerji konularına da değinerek, Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de ispatlanmış doğal gaz rezervleri bulunan tek AB ülkesi olduğuna işaret eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın komşularının çoğuyla tarihsel ilişkilerin yanı sıra uzun vadeli ortaklık ilişkileri de lduğunu savundu.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Avrupa’ya güvenilir ve alternatif bir enerji güzergâhı sunarak enerji krizinde anahtar rol oynayabileceğini söyledi.

Mülteci konusuna da değinen Hristodulidis, Türkiye’nin meseleyi kendi çıkarına alet etmek için kullandığını iddia ederek, siyasi sığınma başvurusunda bulunan mültecilerin yüzde 90’ının Türkiye’den hareket ettiğini ve KKTC’deki havalimanına veya kuzey kıyılarına ulaşan mültecilerin Güney Kıbrıs’a geçerek siyasi sığınma başvurusunda bulunduklarını savundu.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberi “Avrupa Parlamentosu'nda da Söyledi- Hristodulidis, AB’nin Aktif Katılımında, Erdoğan ise Tanınmada Israr Ediyor- Hristodulidis’in Konuşması Sırasında Avrupa Parlamentosu Neredeyse Boştu” başlıklarıyla verdi. Hristodulidis’in dün Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, AB’nin Kıbrıs sorununa aktif katılımı konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis, neredeyse boş olan Avrupa Parlamentosu salonundaki konuşmasında Avrupa Birliği'nin, Avrupa-Türk ilişkileri çerçevesinde elindeki tüm siyasi ve ekonomik araçları kullanarak, nihai çözümde oynayacağı öncü rol aracılığıyla Kıbrıs sorununa aktif bir şekilde katkıda bulunma konusunda her türlü menfaate ve yükümlülüğe sahip olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, Hristodulidis, tüm tarafların ve AB’nin de taahhüdüyle, Kıbrıs sorununu çözecek başkan olabileceğine inandığını söyledi.

Konuşmasında Ukrayna konusuna da değinen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Bütün Umutları AB’de- Çıkmazın Aşılması İçin Umutlar AB’de” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu genel kurulu huzurunda dün yaptığı ilk resmi konuşmasında, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için AB'nin aktif katılımına duyulan ihtiyaçla ilgili tezlerini yinelediğini yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis, aldığı mesajlardan cesaretlendiğini söyledi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberi “Avrupa Birliği Kıbrıs Sorunuyla İlgili Olarak Siyasi ve Ekonomik Araçlara Sahip” başlığıyla verdi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Satranç Tahtasında Hamleler- Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kritik Randevu” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Lefkoşa Rum kesiminin yakın gelecekte “Kıbrıs sorunuyla ilgili satranç tahtasında” gerek AB tarafından, gerek de BM düzeyinde iki aşamada önemli hareketler meydana gelmesini beklediğini yazdı.

Hali hazırda yapılan ve yakın gelecekte de yapılacak bir dizi temasın manzarayı netleştireceğini kaydeden gazete, Rum tarafının her halükarda Eylül’e kadar beklemeyeceğini, ancak Eylül’den ve BM Genel Kurulu'ndan önce gelişmeler yaşanmasını beklediğini iletti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Avrupa’dan 2+2 şeklinde iki önemli telefon geldiğini yazan gazete, Fransa ve Almanya Cumhurbaşkanları yanı sıra Avrupa kurumlarının iki başkanının Erdoğan’la konuştuklarını ifade etti.

Gazete, Avrupalı yetkililerin Türkiye Cumhurbaşkanından aldıkları mesajların, Lefkoşa Rum kesimi tarafından cesaret verici olarak değerlendirildiğini de belirtti.

Kıbrıs sorununda öngörülen hareketlilik ışığında, Rum kesiminin Brüksel, Paris ve Berlin’le iletişim halinde olduğunu da yazan gazete, BM tarafından da yakın zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili adımlar atılmasının beklendiğini ve bunların üst düzeyde yüz yüze görüşmelerle alakalı olacağını ifade etti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili siyasi takvimde iki önemli tarih bulunduğunu ve 29-30 Haziran tarihlerinde Brüksel’de Avrupa Konseyi toplantısı yapılacağını kaydeden gazete, 11-12 Temmuz tarihlerinde ise Litvanya’da NATO toplantısı yapılacağını ekledi.