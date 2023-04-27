Hristodulidis'e fahri doktora unvanı verilecek

Yunanistan’daki Pire Üniversitesi’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e fahri doktora unvanı vereceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’e Pire Üniversitesi Ekonomi, İşletme ve Uluslararası Çalışmalar Fakültesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Bölümü tarafından Fahri Doktora unvanı bugün düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Hristodulidis’in törende bir konuşma yapacağı ve Pire Üniversitesi Rektörü Mihalis Sfakianakis’in Hristodulidis onuruna yemek vereceği kaydedildi.

Habere göre, Hristodulidis yarın ise Yunanistan’ın Delfi bölgesine giderek, “Invest Cyprus” tarafından düzenlenecek ekonomik forum çerçevesinde yapılacak etkinliğe katılacak.

Hristodulidis daha sonra, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile birlikte Falcon 9-SpaceX’in fırlatılması için ABD’deki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’ne gidecek "1 Kıbrıslı Rum, 1 de Yunan öğrencinin belirlenecek kura çekimi törenine katılacak.