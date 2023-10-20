Hristodulidis El Sisi’nin davetinden memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Orta Doğu’da yaşanmakta olan krizde sivillerin tahliyesi konusunda oynadıkları rolün ötesinde de rol oynayabileceklerini söyledi

Fileleftheros’a göre Hristodulidis, Mısır Devlet Başkanı El Sisi’nin, Orta Doğu’daki durum nedeniyle yarın düzenleyeceği uluslararası toplantıya kendisini de davet etmesinin, Güney Kıbrıs’ın “oynayabileceği rolün tanındığının göstergesi” olarak niteledi.

Gazetecilerin sorularına muhatap olan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın “bu kadar önemli bir toplantıya davet edilecek ülkeler arasında seçilmiş olmasının bile, bölgedeki bütün devletlerle ilişkilerinin iyi ve AB üyesi olması ile oynayabileceği rolün tanındığını gösterdiğini” söyledi. Hristodulidis, “İnsanî yönün ötesinde oynayabileceğimiz rolü son Avrupa Konseyi’ne de götürmüştüm” ifadesini kullandı.

Ülkelerden, vatandaşlarını Güney Kıbrıs üzerinden tahliyesi konusunda ilk kez bu kadar çok talep aldıklarını belirten Hristodulidis, “Ancak en önemlisi de, şu anda ana konu bu krizle nasıl başa çıkılacağıdır. Kriz yayılırsa, devam ederse, hepimize olumsuz etkileri olacak” dedi.

-“Stefanu ölen Filistinliler için açılan taziye defterini imzalayacak”

Öte yandan Haravgi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Gazze’de vurulan hastanede hayatını kaybeden Filistinliler için açılan taziye defterini imzalayacağını bildirdi.

Gazeteye göre Stefanu, Güney Kıbrıs’taki Filistin Büyükelçiliği’nde açılan taziye defterini bu sabah imzalayacak. Stefanu ayrıca “PanKıbrıs Barış Konseyi”nin, Gazze’deki savaşın durdurulması talebiyle bu akşam düzenleyeceği savaş karşıtı eyleme katılacak. Eylem saat 18.30’da, Lefkoşa’nın Rum kesiminde ana caddelerdeki yürüyüşün ardından “Eleftheria” (Özgürlük) Meydanı’nda gerçekleştirilecek.