Hristodulidis enerji konusunda konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, doğal gaz kullanarak ucuz elektriğin ne zaman sağlanacağını bilmediğini söyledi.

Politis gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, göreve gelmesinden bu yana 100 gününü değerlendirdiği basın toplantısında enerji konusuna ilişkin soruyu da yanıtladı.

Hristodulidis, “Doğal gaz kullanılarak ülkeye ucuz elektriği ne zaman sağlanacağı?" yönündeki soruyu yanıtında net bir tarih vermek istemediğini belirtti.

Rum halkına karşı tutarlı olmak istediğini söyleyen Hristodulidis, görevi devraldığı andan itibaren bu konuları göğüslemek için inisiyatifler üstlendiklerini ve İsrail ziyaretinde bu perspektifi genişletmek için anlaşma yapıldığına işaret etti. Rum lider, Enerji Bakanı İsrail’de bulunduğu sırada ilgili teknik komitelere ilişkin çalışmaların başladığını söyledi.

Hristodulidis, belirli bir tarih vermek istemediğini çünkü Rum halkının uzun yıllardır beklediğini, çok tarihler duyduğunu ancak bunların karşılanmadığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, İsrail doğal gazının gelmesi ve Avrupa’ya veya başka bir yere ihraç edilmesi için terminal inşa etme ve boru hattı döşeme hedefinin hâlâ durup durmadığı şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, bunların Güney Kıbrıs’ın iki hedefi olduğunu yineledi.

-Partiler

Politis, bazı partilerin, Hristodulidis’in açıklamalarına ilişkin yorumlara yer verdi.

Habere göre, AKEL, Rum halkının büyük toplumsal sorunlarının kötüleştiğini, bunların yeni açıklamalara değil radikal farklı bir siyasetle çözümlere gereksinimi olduğunu belirtti.

DİSİ açıklamasında hükümet tarafından açıklanan birçok çalışma ve projenin, bütünlüklü sonuçlar olmaksızın açıklamalar aşamasında olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesine göre, DİKO, Hristodulidis hükümetinin ilk 100 günündeki çalışmayı selamlayarak, Hristodulidis’in ilan ettiklerinden dolayı duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

DİPA, hükümetin sunduğu çalışmayı iyi bir başlangıç olarak nitelendirirken, çeşitli konularda öneriler sunmaya devam edeceklerini belirtti.