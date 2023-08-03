Hristodulidis, Filistin’de temaslarda bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Filistin’e resmi bir ziyarette bulunduğu ve temasları çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’la görüştüğü haber verildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, Hristodulidis ile Abbas’ın dünkü görüşmelerinde, 2023 yılı içerisinde Yunanistan’la üçlü bir görüşme yapılması konusunda anlaştıklarını da haber verdi.

Gazeteye göre Hristodulidis ile Abbas yaptıkları açıklamada, iki ülke arasındaki mükemmel düzeydeki ilişkiler yanı sıra bu ilişkilerin güçlendirilmesi için değerlendirilmesi gereken fırsatlara atıfta bulunurken, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise yaptığı açıklamada Abbas’la, 2023 yılı içerisinde Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Filistin arasında üçlü bir görüşme yapılması konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Hristodulidis ile Abbas’ın yaptıkları görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunduklarını aktaran gazete, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın yaptığı açıklamada Hristodulidis’e hitaben, Filistin’e gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülkenin ve iki halkın ticaret ve turizm aynı zamanda ekonomik işbirliğinin çeşitli boyutları gibi çeşitli alanlardaki ortak işbirliği ve dostluk ilişkilerinin güçlenmesi için önemli bir fırsat teşkil ettiğini söylediğini iletti.

Abbas açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın ticaret alanında aynı zamanda öğrenci bursları için sağladığı destekle ilgili memnuniyetini de ortaya koydu.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs’ın AB çerçevesindeki etkin siyasi rolünü takdir ettiklerini de dile getiren Abbas, Güney Kıbrıs’ın Filistin devletini, BM’ye tam katılımı aynı zamanda uluslararası hukuka dayalı iki devlet çözümüne ilişkin son şans bağlamında, Avrupa ülkelerinin birçoğu tarafından tanınması konusunda destekleyeceğini umduğunu da ifade etti.

Gazeteye göre açıklamasında “işgal altındaki Filistin topraklarında meydana gelen şeyin, Filistinlilere zulmeden İsrail hükümetleri tarafından uygulanmakta olan bir sömürge planı olduğunu” da dile getiren Abbas, sözlerinin devamında “barış sürecini bozmak için acele ediyorlar” ifadesini de kullandı.

Abbas “İsrail’in durması ve iki devlet çözümünden geriye kalanları kurtarmak için uluslararası toplumun eylemde bulunmasının gerektiğini” de belirtti.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Abbas’ın 2022 yılının Haziran ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin ardından Filistin’de bulunmaktan memnuniyetini dile getirirken, ziyaretinin iki ülke halkları arasındaki tarihi ve güçlü bağların aynı zamanda ilişkilerinin daha da güçlenmesine dair ortak inancın bir kanıtı olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında Abbas’la üç konuyu tartışma fırsatı bulduklarını da dile getiren Hristodulidis, ilk konunun iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların daha da güçlendirilip iki halk arasındaki ilişki düzeyini yansıtması olduğunu ifade etti.

İkinci konunun ise Yunanistan’la olan üçlü işbirlikleri olduğunu dile getiren Hristodulidis, olumlu bir gündeme dayanan bu üçlü bölgesel işbirliğinin diğer üçlü işbirliklerinin var olduğu ölçüde güçlendirilmesi için, 2023 yılı içerisinde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir üçlü görüşme yapma konusunda anlaştıklarını yineledi.

Ele aldıkları üçüncü konunun ise bölgedeki gelişmeler olduğunu ifade eden Hristodulidis, Filistin ve Kıbrıs sorununun bu çerçevede ele aldıkları iki temel mesele olduğunu sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde “Kıbrıs-Yunanistan-Filistin Üçlü Görüşmesi 2023 Yılında” başlığıyla yer alan habere göre Hristodulidis açıklamasında, Rum Yönetiminin, Filistin meselesinin 1967 yılındaki toplantılar ve BM’nin ilgili kararlarının öngördüğü iki devlet temelinde çözülmesi gerektiğine dair net tezini yineledi ve buna paralel olarak Filistin’in Kıbrıs sorununun çözümüne ezelden bu yana verdiği destekten ötürü de Abbas’a teşekkür etti.

Haberde, iki hükümet arasında “Ein Qinya” köyünde bir merkez inşa edilmesinin finanse edilmesi için bir karşılıklı anlayış memorandumu imzalandığı da belirtildi.

Fileleftheros ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Ürdün ve Filistin’e gerçekleştirdiği ziyaretlerle, Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu’nun geniş bölgesinde oynayabileceği role işaret ettiğini yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Filistin haricinde 2023 yılının ikinci yarısında İsrail’le de üçlü bir görüşme yapacağını da ekledi.