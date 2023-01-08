Hristodulidis Guterres Çerçevesine ilişkin görüşünü yineledi

Eski Rum Dışişleri Bakanı ve başkanlık seçimleri bağımsız adayı Nikos Hristodulidis, başkan seçilmesi durumunda Guterres Çerçevesini yeniden müzakere etmeye hazır olduğu şeklinde dile getirdiği görüşünü bugün Rum basınında yer alan bir röportajında yineledi.

Kathimerini gazetesi: “Guterres Çerçevesinde Değişiklikleri Görüşüyoruz” başlığı altında verdiği haberinde, Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirilen bir söyleşiye geniş şekilde yer verdi.

Hristodulidis söyleşisinde özetle, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da göz önüne alındığında şu anda Kıbrıs’taki çıkmazın aşılmasını sadece Avrupa Birliği'nin (AB) sağlayabileceği iddiasında bulundu.

Kendisinin bu konuda neler yapılması gerektiği ve bu konuya ilişkin bakış açısı hakkında AB ülkesi Güney Kıbrıs büyükelçilerini ve Yunanistan Başbakan ve Dışişleri Bakanlarını bilgilendirdiğini ifade eden Hristodulidis, Guterres Çerçevesine ilişkin bir soru üzerine ise, söz konusu çerçevenin yoğun uğraşlar sonrasında edinilmiş olumlu unsurları olmasına karşın hemfikir olmadığı ve değiştirmek için çalışacağı unsurların da olduğunu vurguladı.

Hristodulidis, Guterres Çerçevesinde hemfikir olmadığı unsurlarında birinin, “Kıbrıs Türk idaresi altında kalacak bölgelerde ilk söz hakkının kullanıcıya verilmesi” olduğunu belirtirken, bu maddenin “temel mülkiyet hakkıyla örtüşmediği” iddiasında bulundu.

Hristodulidis söyleşisinin geri kalanında ise iç konulara yönelik görüşlerini dile getirdi.