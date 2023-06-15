Hristodulidis-Guterres telefon görüşmesi konusunda karmaşa

Rum Yönetimi Başkan Nikos Hristodulidis’in dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğine dair haberlerin yayıldığı ancak Rum yetkili makamlarının, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladıkları bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Haber Ajanı KİPE tarafından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında dün bir telefon görüşmesi yapılacağına dair haber geçildiğini ancak haberin Rum makamlarca yalanlandığını yazdılar.

Gazete, dün Rum basınına düşen bilgilerin, Hristodulidis ile Guterres arasında bir telefon görüşmesi yapılacağı ve bir hafta sonra ise Fransa’da görüşme gerçekleştirecekleri yönünde olduğunu belirtti.

Hükümet kaynaklarının ise, Hristodulidis ve beraberindeki heyetin dün akşam Güney Kıbrıs’a dönüşlerine kadarki zamanda böyle bir görüşme gerçekleşmediğini belirttiklerini aktaran gazete, 22-23 Haziran tarihlerinde Fransa’da, Fransa Devlet Başkanı Emanuel Macron tarafından, dünya çapında yeni bir ekonomik anlaşma yapılmasını amaçlayan uluslararası bir toplantı gerçekleştirileceğini ve Guterres’in de bu toplantıya katılacağını aktardı.

Gazete, Hristodulidis’in ise bu toplantıya katılıp katılmayacağının ise henüz kesinleşmediğini ancak Hristodulidis’in Macron’la mevcut dostluğu göz önüne alındığında, davete icabet edeceğine kesin gözüyle bakıldığını vurguladı.

Haravgi gazetesi de söz konusu haberini: “Hristodulidis-Guterres arasında dün telefon görüşmesi gerçekleşmedi” başlığı altında okuyucusuna aktardı.