Güney Kıbrıs'ta geçen pazar ikinci turu yapılan seçimi kazanarak yeni Rum Yönetimi Başkanı olan Nikos Hristodulidis hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yeni bakanlar kurulu için seçimlerde kendisini destekleyen partilerden isim listesi istemesinin ardından dün de DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’yla biraraya geldiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamada bulunan AKEL Genel Sekreteri Stefanu, partisinin hükümet oluşumunda yer almayacağını, muhalefette kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Hristodulidis ise, geniş tabanlı bir hükümet oluşumu için yürüttüğü çabalar hakkında Stefanu’ya bilgi verdiğini belirterek AKEL ve muhalefet partilerinin görüşlerine saygı duyduğunu vurguladı.

Öte yandan Hristodulidis dün DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yla da bir araya geldi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Hristodulidis-Neofitu görüşmesi “ortak yaklaşımlar olması sebebiyle” yapıcı ve olumlu bir havada geçerken, DİSİ’nin de hükümette yer almayacağı kesinlik kazandı.

Habere göre Hristodulidis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, seçimlerin tamamlandığını ve şimdi önemli olan şeyin sorunların çözülmesi olduğunu ifade etti.

Neofitu ise açıklamasında, Hristodulidis’i yeniden tebrik ederek, doğru kararlar aldığı sürece DİSİ’nin kendisini destekleyeceğini ifade etti.

Devlet bütçesinin onaylanması konusunda da Hristodulidis’i destekleyeceğini dile getiren ve Hristodulidis’in bir Kıbrıs Grubu oluşturması durumunda ise DİSİ olarak katılacaklarını ifade eden Neofitu, Hristodulidis’in kendilerine, DİSİ’yi rahatsız etmeyecek bir bakanlar kurulu oluşturacağı sözünü de vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.