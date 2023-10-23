Hristodulidis iyimser...Pile konusundan da söz etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM tarafından ileriki günlerde açıklama yapılacağı konusunda iyimser olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kahire’deki uluslararası konferans çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği kısa görüşme sonrasında, iyimser gözüktüğünü yazdılar.

Haberi “Şahsiyet Bulundu Açıklama Bekleniyor” başlığıyla veren gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir anma etkinliği çerçevesinde dün yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin kendisine ilettiklerine atıfta bulunarak ayrıntılara girmek veya BM adında konuşmak istememekle birlikte ileriki günlerde, özlü müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin zeminin olup olmadığının görülmesi çabasının başlamasına yönelik açıklamaların yapılacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Mevcut durumun, Kıbrıs’ın geleceğinin olamayacağını belirten Hristodulidis, yegâne hedeflerinin, BM kararları, AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüm sağlanması olduğunu yineledi.

Hristodulidis, çözümün; ülkenin bölünmüşlüğünü sonlandırması gerektiğini, bunun; bugün andıkları kişilere yönelik bir borç olduğunu da ifade etti.

-Pile konusundan da bahsetti

Pile konusunda varılan uzlaşma ve bölgede çalışmaların başlamasına ilişkin bir soru üzerine Hristodulidis, Türkiye ile de tartışma konusu olan bu konuda uzlaşma sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Hristodulidis çalışmaların bugün başlayacağını, esas istenilen unsurun, ara bölgenin statüsünün korunmasının garanti altına alınması olduğunu ifade etti.

Yapılacak kalkınma içerisinde, Pile köyüne yardım edileceğini ifade eden Hristodulidis bunun ayrıca kendilerinin bir iyi niyet göstergesi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Hristodulidis, kabul edilen önerinin kendi önerileri olduğunu da savundu.

Hristodulidis uzlaşmanın uluslararası toplumun desteğiyle de sağlandığını çünkü kendi çabalarına önemli bir desteğin de bulunduğunu ileri sürdü.

Hristodulidis zorlukların da bulunduğuna dikkati çekerek, ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları aşmak için de “kendilerinin burada olduğunu” söyledi.

Hristodulidis son olarak anlaşanın çok önemli olduğunu belirterek, ileriki günlerde de BM Güvenlik Konseyi’nin Pile konusunda sağlananlarla ilgili bir açıklamasının olacağını düşündüğünü ifade etti.

-Yorgallas

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın bir anma etkinliği çerçevesindeki açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Yorgallas açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çabasının, çıkmazın aşılması ve Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm sağlanabilmesi amacıyla müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün hale getirmek olduğunu söyledi.

Yorgallas çözümün; ülkeyi yeniden birleştirmesi, tüm yasal sakinlerin barış, refah ve güvenlik koşullarında yaşamasını sağlaması gerektiğinden de bahsetti.