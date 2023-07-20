Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarına yapılacak ziyaret hakkında konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kayıp Şahıslar Komitesi'ndeki buluşmasını Temmuz ayı sonunda yapacağını ve buluşmanın ardından ortak açıklama yapacaklarını belirtti.

Hristodulidis, Haravgi gazetesinde yer alan açıklamasında, üzerinde çalıştıklarını ve özellikle bu insani konu hakkında olumlu bir mesaj gönderilmesi için ortak bir açıklamaya ulaşacaklarını düşündüğünü söyledi.

Nikos Hristodulidis sözlerinin devamında “bir cevap gelmesini ve her şeyden önce konunun anahtarı orada olduğu için, gerek askeri bölgeler, gerek de Türk Ordusunun arşivleri konusunda Türkiye tarafından özellikle bir işbirliği ortaya çıkmasını umduğunu” ifade etti.

Öte yandan Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son açıklamalarını yorumlamaktan kaçındığına işaret edilen habere göre, Rum lider kamuoyu önünde bir çatışma oyununa dâhil olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün KKTC’ye yapacağı ziyaret konusunda ise Hristodulidis, Erdoğan’ın ne söyleyeceğini dinleyeceklerini ve yorum yapmak için burada olduklarını sözlerine ekledi.