Hristodulidis, Kıbrıs Türk Mallarıyla ilgili yasayı onaylamadı ve yeniden incelenmesi için meclise iade etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, hak sahiplerinin kullanımına verilmeden önce Kıbrıs Türk binalarında devlet tarafından statik bir denetim yapılmasını öngören yasayı, Meclisin kararının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle onaylamayı reddettiği ve bunu yeniden incelenmek üzere meclise iade ettiği bildirildi.

Meclisin, yasanın iadesini Paskalya yortusunun ardından inceleyeceğini yazan Haravgi gazetesi, iade kapsamındaki 2023 yılıyla ilgili Kıbrıs Türk Malları yasasının amacının, esas yasanın, bir Kıbrıs Türk taşınmazının herhangi bir hak sahibine yerleşmesi ve iş kurması amacıyla devredilmesinden önce, Kıbrıs Türk Malları Vasisinin (İçişleri Bakanı), güvenlik sebebiyle bahse konu taşınmazın statik yeterliliğiyle ilgili bir çalışma yapılmasına özen gösterecek şekilde değiştirilmesi olduğuna işaret etti.

Milletvekillerinin, Kıbrıs Türk Malları Vasisi tarafından hak sahiplerine büyük onarım gerektiren Kıbrıs Türk malları tahsis edildiğinin tespit edilmesinden dolayı bu düzenlemenin gerekli olduğuna karar verdiklerini de kaydeden gazete, bununla birlikte Hristodulidis’in, Meclis’in yasama organı olarak kuvvetler ayrılığını ihlal ederek yürütme gücü olan hükümetin yetkilerine müdahale ettiğini, dolayısıyla da bunun anayasa aykırı olduğunu ifade ettiğini iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis, iade kapsamındaki yasanın devlet bütçesinin giderlerini artırarak devlet maliyesine yük olduğuna ve anayasaya göre meclisin bunu yapamayacağına da işaret etti.

Gazete Hristodulidis’in böyle bir çalışmanın hazırlanmasının giderlerin artmasına yol açtığını, bunun sonucunda da bu çalışmanın ya özel sektöre havale edilmesi, ya da başka bir hükümet biriminin personeline devredilmesi gerektiğine işaret ettiğini de iletti.

Hristodulidis, Hukuk Dairesi tarafından yapılacak yasal denetimin Mayıs ayı içinde tamamlanacağını ve bunun akabinde bu yasal düzenlemelerin Meclise sevk edileceğini de sözlerine ekledi.