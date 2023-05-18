Hristodulidis, Michel ve Rutte ile görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupalı liderlerle temaslarını sürdürdüğü ve Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorununa daha aktif ve esaslı katılımına ilişkin önerisini ortaya koyduğu haber verildi.

Politis gazetesi “Başkanın Avrupa Katılımı Ekseninde Temasları- Hristodulidis Dün Charles Michel ve Hollanda Başbakanıyla Görüştü” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in dün İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te düzenlenen Avrupa Konseyi 4’üncü devlet ve hükümet başkanları toplantısı çerçevesinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le görüştüğünü yazdı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hristodulidis’in temaslarının ana konusunun, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif ve esaslı bir şekilde katılımına ilişkin gayri resmi önerisi olduğunu yazan gazete, bu önerinin iki amacı olduğunu, bunun ilk olarak müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çıkmazın aşılması ve sonrasında da Kıbrıs sorununun nihai çözümüne ilişkin diyaloğun yeniden başlaması için AB’nin sürece katılımı olduğuna işaret etti.

Bu aşamada ufukta bir şey olmadığını, öte yandan Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın Avrupalı ortaklarıyla görüşmelerinin fikir alışverişi düzeyinde sürdüğünü ve şimdilik Türkiye’deki seçimler tamamlanana kadar görünürde herhangi bir perspektif olmadığına işaret eden gazete, Hristodulidis’in dünkü temaslarının da, bugüne kadarki manzaranın değişmesi için yeni bir şey getirmediğini kaydetti.

Hristodulidis’in Hollanda Başbakanı Rutte’la olan görüşmesinin, AB’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması çabalarına daha aktif katılımına ilişkin önerisiyle ilgili olarak çok yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini yazan gazete, görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması gereken hamleler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu iletti.

Haberde, Hollanda başbakanının Hristodulidis’in önerisinin meydana getirdiği perspektifi anladığı ve uygulanmasına yönelik daha fazla teşvik için, koordineli eylemlerle buna olumlu katkı yapma konusunda hem fikir olduğu da ifade edildi.

Gazete Hristodulidis’in Michel’le yaptığı görüşmede ise, önerisi konusunda önümüzdeki dönemde yapılabilecek belirli eylemlerin ele alındığını ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Mevcut Durum Kabul Edilebilir Bir Çözüm Değil” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in dün İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te düzenlenen Avrupa Konseyi 4’üncü devlet ve hükümet başkanları toplantısı çerçevesinde yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi üye devletlerinin Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığını, aynı zamanda mevcut durumun hiçbir şekilde kabul edilebilir bir çözüm olarak addedilemeyeceğini unutmaması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Hristodulidis konuşmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının belirgin etkisine ve bunların uygulanmasının Avrupa Konseyi tarafından denetlenmesinin önemli olduğuna da değindi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik her türlü mümkün çabayı göstermeye hazır ve bağlı olduğunu da yineleyen Hristodulidis, üye devletlerin bu çabada sergileyebilecekleri tarihi role de vurgu yaparak, bu rolün Avrupa Konseyinin bizzat kendi tarihi ve rolünden kaynaklanmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Alithia gazetesinde ise “Başkanlık Perspektifi Anladıklarını Söylüyor- Başkan Rutte ve Michel’e Önerisinden Söz Etti” başlığıyla yer aldı.

-Hristodulidis Almanya’yı ziyaret edecek

Fileleftheros gazetesi ise “İki Ay İçinde Hareketlilik- Almanya Kıbrıs Sorununu Yeniden Müzakerelerin Rayına Oturtmak İstiyor” başlıklı haberinde ise, Hristodulidis’in 25 Mayıs’ta Berlin’i ziyaret edeceğini anımsattı.

Almanya’nın önümüzdeki iki ay içerisinde, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin başlaması talebiyle hareketlilik istediğini yazan gazete, Almanya’nın, Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından tüm müdahil taraflardan hareketlilik ortaya çıkması gerektiğine işaret ettiğini iletti.

Berlin’in Hristodulidis’in önerisinin “ötesine” bakıyor gibi göründüğünü, öte yandan Almanya Başbakanının önümüzdeki hafta Hristodulidis tarafından öneri konusunda bilgilendirileceğini kaydeden gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, Almanya’nın Hristodulidis’in ülkeye yapacağı ziyarete özel bir önem verdiğini, aynı zamanda seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Kıbrıs sorununda da hareketlilik görmek istediğini kaydetti.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann’a, Almanya hükümeti veya Almanya’dan herhangi bir yetkilinin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin arabulucu rol oynama ihtimali konusunda bir soru yöneltildiğini de yazan gazete, Hoffmann’ın buna yanıtında, resmi müzakerelerin içeriği konusunda önyargıda bulunmaktan kaçınarak, Almanya hükümetinin soruna çözüm bulunması için uzun zamandır çaba harcadığını söylemekle yetindiğini iletti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger ise bir soruya yanıtında, Almanya’nın tezinin değişmediğini, BM çabalarını desteklediklerini, aynı zamanda “diğer tarafların yaydığı iki devlet çözümünü” ise kabul etmediklerini sözlerine ekledi.