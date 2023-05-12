Hristodulidis, Netanyahu’dan KKTC’deki İsrail yatırımlarını engellemesini istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dünkü İsrail ziyareti sırasında, Başbakan Benjamin Netanyahu’dan İsraillilerin KKTC'deki ekonomik faaliyetlerine değinerek, engellemek için müdahale etmesini istediği ve “olumlu” cevap aldığı bildirildi.

Politis “İşgal Bölgelerindeki İsrail Yatırımları Kontrol Dışı… Başkan: Netanyahu’dan Yardım İstedi ve Söz Aldı” başlıklı haberinde, İsraillilerin KKTC’deki eski Rum mallarına yatırım faaliyetlerinin aldığı boyut ve kapsamın Rum yönetimini kaygılandırdığını, Hristodulidis’in de “çok ciddi” bulduğu bu konuyu Netanyahu’ya gayriresmî ilettiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü günübirlik ziyaretinden “sızan bilgilere” dayanarak, İsrail tarafının, meselenin göğüslenmesi gereğine "olumlu" cevabının, ikili ilişkiler çereçevesinde diyaloğun akışına uygun şekilde diplomatik nezaket çerçevesinde olduğunu çünkü bu tür yatırımları önleyecek ciddi engeller bulunmadığını yazdı.

Gazetenin görüştüğü ekonomi ve hukuk çevreleri ise, yatırımların siyasi ifadeler veya niyetler ötesinde, önlem alınarak da engellenemeyeceğini savunuyor. "Rus, İngiliz ve diğer ülkelerin benzer yatırımları nasıl yıllardır engellenemediyse, İsraillilerin yatırımlarının da önüne geçilemeyeceği” kaydedildi.

Gazete, “İsrail yatırımları konusunun, İsrail’de başbakanın kim olduğu ya da hangi partinin iktidarda bulunduğuyla ilgili olmadığı" ifadesini kullandı.

Haberin devamında, İsraillilerin, KKTC’ye yatırım yapanlar arasında birinci sırada olduğuna dair Kıbrıs Türk basınına yansıyan bilgiler de aktarıldı.

Fileleftheros “Netanyahu’dan Yardım İstedi” başlıklı manşet haberinde, Hristodulidis’i Netanyahu’dan yardım istemeye iten şeyin, son günlerde Gazimağusa bölgesinde cereyan edenler ve aralarında İsraillilerin de bulunduğu çeşitli ülkelerden yatırımcıların KKTC’de faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgiler olduğunu yazdı.

Rum yönetiminin hedefinin, KKTC’deki bütün bu ekonomik faaliyetleri engellemek olduğuna dikkat çekti.

-Bölgedeki doğal gazı ortaklaşa değerlendirme

Gazeteye göre, Kudüs’teki görüşmede enerji konularını da ele alan Hristodulidis ile Netanyahu, bölgedeki doğal gazın ortaklaşa değerlendirilmesi ve Güney Kıbrıs’a doğal gaz için uygun altyapıların kurulmasında işbirliği üzerinde durdu. Güney Kıbrıs ile İsrail arasında, İsrail’e ait İsea yatağıyla bitişik Afrodit yatağı ve İsrail’in bu yatakla ilgili talepleriyle ilgili yılan hikâyesine dönen anlaşmazlık üzerinde de duruldu. İki taraf bu meselenin tamamlanmasını süratlendirme konusunda uzlaştı.

-“Çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması prosedürünü hızlandırma”

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında çifte vergilendirmeden kaçınılması anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin hızlandırılıp tamamlanması kararı alan Hristodulidis ile Netanyahu, ticaret, yatırım ve turizm konularını da ele aldı. AB-İsrail ilişkilerini güçlendirme ve bir dahaki AB-İsrail katılım konseyine kadar aktifleştirilmesi için Rum yönetiminin yürüttüğü faaliyetleri sürdürmesi konusunda da uzlaşıldı.

-“Bir sonraki 3+1 toplantısı sonbaharda Kıbrıs'ta”

İkili, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü oluşumunun önemine vurgu yaparak, bir sonraki toplantının sonbaharda, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesinde anlaştı.

ABD ile 3+1 oluşumunun ileri götürülmesi ve en üst siyasi düzeyde toplantı (zirve) talep edilmesine karar veren ve bunun için yapılacak faaliyetleri belirleyen Hristodulidis ile Netanyahu, İsrail ile birlikte Arap devletleri ve ABD’nin iştirak etmekte olduğu Negev Forumu’na Güney Kıbrıs’ın aktif katılımını değerlendirdi.

Güney Kıbrıs’ın Negev Forumu’nda, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki yeni dinamik ve gelişmelerde, özellikle İsrail’in Arap devletleriyle ilişkilerinin normalleşmesi konusunda oynayabileceği rol ele alındı.

“-Demokrasiler İttifakı”

Habere göre, Netanyahu, Hristodulidis’i karşılaması sırasında, Doğu Akdeniz’de İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından ABD ile birlikte bina edilen “demokrasiler ittifakı"ndan “istikrarlı ve gelecek vaat eden bir ittifak" diye söz ettiğini ve bu ittifakın "ekonomi, bilişim hizmetleri, savunma ve uluslararası mercilerde işbirliği konularında" geliştirmeye devam etmek gerektiğini söyledi.

Hristodulidis ise “terör saldırılarına rağmen İsrail’de bulunarak ülkesi ile İsrail arsındaki askerî nitelikli işbirliğine dair net ve güçlü bir mesaj verdiğini” kaydetti. İsrail’de bulunma amacının, halen çok iyi olan ilişkilerini daha da iyileştirme, bölgesel gelişmeleri ele alma ve “Doğu Akdeniz ile Orta Doğu'da istikrarlı bir gelecek oluşturmak için nasıl birlikte çalışabileceklerini görmek” olduğunu söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in, Netanyahu ile görüşmesinin adından Knesset (İsrail Meclisi) Başkanı Amir Oxana tarafından onuruna verilen yemeğe ve İsrail ziyaretini “Yad Vashem anıtında” soykırım kurbanları için düzenlenen anma törenine katıldığını, anıta çelenk koyarak meşale yaktığını yazdı.

Haberin “Bomba Saldırıları Arasında Ziyaret… İsaac Herzog: Bu Bizim İçin Çok Şey İfade Ediyor” başlıklı bölümünde ise Hristodulidis’in dün sabah başladığı İsrail ziyaretinin, İsrail’in Hamas’ın yeni saldırıları altındayken gerçekleştiği belirtildi.

-“Bizim için çok şey ifade ediyor”

Gazeteye göre, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, Hristodulidis’in, bombardımana rağmen ziyareti gerçekleştirmesine teşekkür ederek “Bizim için çok şey ifade ediyor. Bu, İsrail ile Kıbrıs arasındaki dostluk, dayanışma ve desteği, çok sıkı ilişkileri, yakınlığı ve halkları arasındaki güveni gösteriyor” dedi.

İkili arasında gerçekleşen görüşmede Kıbrıs sorunu, bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, enerji ve AB-İsrail ilişkileri ele alındı.

Alithia haberi “Başkan, İşgal Bölgelerindeki İsraillilere Engel İstedi… Başbakan Netanyahu’dan Olumlu Cevap” başlığı altında özetledi.

Haravgi “İşgal Bölgelerindeki İsrail Yatırımları Netanyahu’ya… Kıbrıs AB-İsrail İlişkilerin Güçlenmesine Katkıda Bulunacak” başlığını kullandı.