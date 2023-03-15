“Hristodulidis Paris’ten gelecek desteğe yatırım yapıyor”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, temaslarını tamamlayarak dün Atina’dan ayrıldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Paris’ten Gelecek Desteğe Yatırım Yapıyor- Macron’un Daveti, Hristodulidis’in AB’nin Sürece Daha Aktif Katılımına İlişkin Çabasında Merkezi Öneme Sahip” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in dün Atina’dan, yalnızca Yunanistan’ın Kıbrıs sorunundaki hareketlerine verdiği destek ve iki ülke hükümeti seviyesinde yapılan önemli işbirliği anlaşmasıyla değil, Paris’e yapacağı bir sonraki önemli ziyaretiyle ilgili davetle de ayrıldığına işaret etti.

Hristodulidis’in, Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs sorununa daha aktif bir şekilde müdahil olmasına ilişkin önerisinin ele alınması için Paris’e yapacağı ziyaretin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un inisiyatifiyle gerçekleştirileceğini yazan gazete, Rum kesiminin, AB gidişatına yönelik başlatılan çabanın kolay olduğuna dair yanılsamalara sahip olmadığını da belirtti.

Hristodulidis’in, AB’nin dikkatinin şu anda Ukrayna gidişatına çevrili olduğunu, bunun ise AB’nin başka meselelere aktif ve esaslı bir şekilde müdahil olmasını zorlaştırdığını düşündüğünü yazan gazete, Hristodulidis’in bu yüzden en baştan beridir, çabasına ivme kazandırmak için, Avrupa Konseyi toplantısını kişisel temasları için bir hedef olarak ortaya koyduğunu kaydetti.

Macron’un davetinin ise, bu gidişata yönelik yardımcı olmak için belki de en uygun zamanda yapıldığını yazan gazete, Macron’un Hristodulidis’e yönelik davetinin, Hristodulidis ile Macron arasında Brüksel’de Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde yapılacak görüşmenin iki başkanın ofisleri tarafından ayarlanması sırasında kesinleştiğini belirtti.

“Fransa’dan elde ettiği bilgilere” dayanarak, Macron’un Hristodulidis’e, Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabalara daha aktif katılımına dair önerisini detaylı bir şekilde ele almaları için Paris’i ziyaret etmesi davetinde bulunduğunu yazan gazete, görüşmenin yapılacağı kesin tarihin önümüzdeki günlerde belirleneceğini kaydetti.

Hristodulidis ile Macron’un 23-24 Mart tarihlerinde Brüksel’de yapılacak AB Konseyi toplantısı çerçevesinde bir ilk görüşme yapacağını da yazan gazete, Hristodulidis’in AB kurumlarının direktörleriyle ayrı ayrı temaslarda bulunmak için, 22 Mart tarihinden itibaren Brüksel’de olacağına işaret etti.

Hristodulidis’in, gerek Fransa Cumhurbaşkanı gerek de diğer Avrupalı yetkililerle ele alacağı düşüncelerinden birinin ise, Türkiye’nin pasaport vizeleriyle ilgili talebinin kısmen de olsa karşılanması olduğuna işaret eden gazete, bir diğer ifadeyle “Türk işadamlarının AB’ye vizesiz girişine izin verilmesi, buna paralel olarak da, Ankara’nın bir Türk limanını Kıbrıs gemilerine açması hareketinde bulunmasından” söz etti.

Öte yandan, AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili sürece daha aktif katılımının, uluslararası örgüt tarafından yapılan hareketler aleyhinde olmayacağının BM tarafından bilinmesinin Hristodulidis’in hamlelerini destekler nitelikte olduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in Siyasi İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo’yla bugün yapacağı görüşmede, niyetlerini uzun uzadıya izah etme niyetine sahip olduğuna ekledi.